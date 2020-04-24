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مستجدّات كورونا بالإمارات.. 525 إصابة جديدة و123 حالة شفاء و8 وفيات

الصحة تُجري أكثر من 32 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات

كشفت وزارة الصحة الإماراتية آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا في البلاد؛ حيث أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 32,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي هذا تماشيًا مع خطة وزارة الصحة هناك لوقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم.

وأكدت الوزارة، بحسب ما ذكرته "وام"؛ أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 9,281 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثماني حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,760.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستجدّات كورونا بالإمارات.. 525 إصابة جديدة و123 حالة شفاء و8 وفيات
سبق

كشفت وزارة الصحة الإماراتية آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا في البلاد؛ حيث أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 32,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي هذا تماشيًا مع خطة وزارة الصحة هناك لوقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم.

وأكدت الوزارة، بحسب ما ذكرته "وام"؛ أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 9,281 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثماني حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,760.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
06:54 PM

مستجدّات كورونا بالإمارات.. 525 إصابة جديدة و123 حالة شفاء و8 وفيات

الصحة تُجري أكثر من 32 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة الإماراتية آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا في البلاد؛ حيث أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 32,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي هذا تماشيًا مع خطة وزارة الصحة هناك لوقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم.

وأكدت الوزارة، بحسب ما ذكرته "وام"؛ أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 9,281 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثماني حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,760.

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