مؤشرات هامة عن اقتصاد المملكة يُطل بها "الجدعان" في "دافوس".. تعرّف

منها منح 5 مشاريع كبرى للقطاع الخاص في 3 أشهر وإعلان قريب عن أخرى

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن مجال الاستثمار يشهد حالياً نتائج إيجابية؛ حيث منحت خمسة مشاريع كبرى للقطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية في "البنية التحتية، والطاقة، وتحلية ومعالجة المياه، والرعاية الصحية".

وقال "الجدعان": خلال جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": "سيتم الإعلان عن المزيد من المشاريع خلال الأشهر الأربعة القادمة".

وأضاف: "المملكة ماضية قدماً في الإصلاحات المالية بشكل متوازن لدعم الاقتصاد؛ حيث استطاعت تقليل عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي من 9% إلى أقل من 5%، وزيادة نمو الاقتصاد.

واستطرد قائلاً: "المملكة تحتل حالياً المركز الخامس بين 138 دولة فيما يتعلق بالكفاءة الحكومية، والمملكة تركز على كفاءة الإنفاق ودعم القطاع الخاص".

وتابع: "التخطيط للجانب المالي يشمل الجانب الاقتصادي؛ من أجل إيجاد التوازن المناسب، وفي حال رأت الحكومة أن شيئاً ما لا يعمل بالشكل الصحيح؛ يتم تعديله.

وقال "الجدعان": "العائدات غير الحكومية نمت بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية"؛ مشيراً إلى أن "المملكة تنفق أكثر بكثير لدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام، ودعم القطاع الخاص، وخلق المزيد من الوظائف".