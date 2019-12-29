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"مفروشات العمر" تُطلق حملة "أقوى التخفيضات" في المملكة

بخصومات تراوح بين ٢٠ و٧٠ % تنتهي ٣١ ديسمبر الحالي

أطلقت شركة مفروشات العمر حملة تخفيضات ‫على منتجاتها في جميع فروعها بالمملكة، تحت عنوان "أقوى التخفيضات" التي تعد تخفيضات لنهاية العام الجاري ومتبقٍ عليها 3 أيام فقط، حيث أعلنت عروضاً على جميع أنواع وقطع الأثاث بخصومات تراوح بين ٢٠ و٧٠ % تنتهي بنهاية يوم ٣١ من شهر ديسمبر الحالي.

الموديلات والطرز التي تقدمها "مفروشات العمر" معظمها من ماركات عالمية وحصرية وتشمل الموديلات الحديثة "المودرن والكلاسيك والنيو كلاسيك"، واللافت أن هذه العروض توفر تشكيلة واسعة بأسعار تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، ولوحظ اهتمامهم بالتسوّق عبر الإنترنت؛ حيث تمّ توفير تلك العروض أيضاً على المتجر الإلكتروني والتطبيق الخاص بالجوّالات الذكية.

الجدير بالذكر أن الشركات توجّهت لابتكار فرص تسويقية متنوعة تؤثر في سلوك الشراء لدى الجمهور حتى أصبحت مواسم متعارفاً عليها وينتظرها العملاء بشكل دوري ليحصلوا على أفضل العروض.

مفروشات العمر أقوى التخفيضات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مفروشات العمر" تُطلق حملة "أقوى التخفيضات" في المملكة
سبق

أطلقت شركة مفروشات العمر حملة تخفيضات ‫على منتجاتها في جميع فروعها بالمملكة، تحت عنوان "أقوى التخفيضات" التي تعد تخفيضات لنهاية العام الجاري ومتبقٍ عليها 3 أيام فقط، حيث أعلنت عروضاً على جميع أنواع وقطع الأثاث بخصومات تراوح بين ٢٠ و٧٠ % تنتهي بنهاية يوم ٣١ من شهر ديسمبر الحالي.

الموديلات والطرز التي تقدمها "مفروشات العمر" معظمها من ماركات عالمية وحصرية وتشمل الموديلات الحديثة "المودرن والكلاسيك والنيو كلاسيك"، واللافت أن هذه العروض توفر تشكيلة واسعة بأسعار تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، ولوحظ اهتمامهم بالتسوّق عبر الإنترنت؛ حيث تمّ توفير تلك العروض أيضاً على المتجر الإلكتروني والتطبيق الخاص بالجوّالات الذكية.

الجدير بالذكر أن الشركات توجّهت لابتكار فرص تسويقية متنوعة تؤثر في سلوك الشراء لدى الجمهور حتى أصبحت مواسم متعارفاً عليها وينتظرها العملاء بشكل دوري ليحصلوا على أفضل العروض.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
10:01 AM

"مفروشات العمر" تُطلق حملة "أقوى التخفيضات" في المملكة

بخصومات تراوح بين ٢٠ و٧٠ % تنتهي ٣١ ديسمبر الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة مفروشات العمر حملة تخفيضات ‫على منتجاتها في جميع فروعها بالمملكة، تحت عنوان "أقوى التخفيضات" التي تعد تخفيضات لنهاية العام الجاري ومتبقٍ عليها 3 أيام فقط، حيث أعلنت عروضاً على جميع أنواع وقطع الأثاث بخصومات تراوح بين ٢٠ و٧٠ % تنتهي بنهاية يوم ٣١ من شهر ديسمبر الحالي.

الموديلات والطرز التي تقدمها "مفروشات العمر" معظمها من ماركات عالمية وحصرية وتشمل الموديلات الحديثة "المودرن والكلاسيك والنيو كلاسيك"، واللافت أن هذه العروض توفر تشكيلة واسعة بأسعار تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، ولوحظ اهتمامهم بالتسوّق عبر الإنترنت؛ حيث تمّ توفير تلك العروض أيضاً على المتجر الإلكتروني والتطبيق الخاص بالجوّالات الذكية.

الجدير بالذكر أن الشركات توجّهت لابتكار فرص تسويقية متنوعة تؤثر في سلوك الشراء لدى الجمهور حتى أصبحت مواسم متعارفاً عليها وينتظرها العملاء بشكل دوري ليحصلوا على أفضل العروض.

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