تعرَّف على فوائد زيت شجرة الشاي .. من الرأس حتى القدمين

لا يتنبه كثيرون إلى أهميته ويعد من الزيوت النادرة جداً

يعد زيت شجرة الشاي من الزيوت النادرة التي لا يتنبه إلى أهميتها كثيرون، ولا سيما النساء، إذ إن هذا الزيت يعد صحياً لعلاج معظم مشكلات البشرة الرئيسة من قشرة الرأس حتى القدمين.

ويكشف تقرير على موقع "ستاندرد ميديا"، عن 7 فوائد يمكن أن تجنيها المرأة، والرجال أيضاً إن رغبوا، من زيت شجرة الشاي، وهي:

بعد الحلاقة

عادة ما تترك حلاقة شعر الجسم بعض العلامات الحمراء، وللتخلص منها يمكن مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتدليك المناطق الحمراء في الجسم لتخفيفها وإزالة الألم الناجم عنها.

حَب الشباب

أضيفي قطرات زيت شجرة الشاي إلى قليل من ماء الورد واستخدميه في غسل وجهك، فهذا من شأنه أن يساعدك على تجنب حَب الشباب.. أو قومي بترطيب قطنة بزيت شجرة الشاي ووضعها على أماكن الحبوب للعلاج.

معالجة حكة الأقدام والتهابها

بإمكانك وضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ماء دافئ، وضعي قدميك فيه لمدة 10 دقائق، ثم جففي قدميك بشكل صحيح.. من شأن هذا الإجراء أن يخفّف الحكة والالتهابات.

يزيل الثآليل

استخدمي القطن المبلل بزيت شجرة الشاي وضعيه على الثآليل والعلامات التي تظهر على الجلد، وبعد أيام ستجدين كيف أن هذه البثور قد زالت بسبب المفعول القوي لهذا الزيت.

التخلص من قشرة الرأس

أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كل من الشامبو والبلسم، من أجل التخلص من قشرة الرأس وكذلك حكة الفروة، واستخدمي هذا المزيج عند الحاجة واحرصي على عدم وضعه في عينيك.

حروق الشمس

يعد زيت شجرة الشاي المخلوط بزيت الجوز مزيجاً مثالياً لشفاء البشرة المحترقة من الشمس، كما أن المزيج نفسه يعمل مسكناً للأكزيما.

مضاد فطريات الأظافر

تعد شجرة الشاي مقاومة للفطريات، وتعمل بمكانة دواء مضاد.. ومن هنا، يُنصح بوضع قطرة من زيت شجرة الشاي مباشرةً على الظفر المصاب. وفي غضون شهر ستلاحظين اختلافاً في مظهر الأظافر.