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حبوب مخدرة وأموال مجهولة.. هكذا سقط 3 مواطنين بالغالة على طريق الساحل

ضبطهم رجال القوة الخاصة لأمن الطرق وأحيلوا لـ"مخدرات الليث".. أحدهم مطلوب

تَسَلمت "مكافحة المخدرات" بالليث، اليوم الجمعة، محضريْ ضبط لثلاثة أشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة ومبالغ مالية مجهولة المصدر، بعد أن تم ضبطهم بمركز الضبط الأمني بالغالة بطريق الساحل من قِبَل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، استوقف رجال القوة مركبةً "بكب غمارتين" بقيادة مواطن سعودي ويرافقه شخص آخر، وبالاشتباه في وضعهما تم تفتيش الأشخاص والمركبة، ووُجدت علبة مغناطيس مخبّأة داخل الشاص بداخلها عدد (7) حبات، يُحتمل أن تكون من نوع الكبتاجون المخدر، وبالتأكد من وضع المُرافق اتضح أنه مطلوب لمكافحة المخدرات، وتم تسليم الأشخاص والمضبوطات لمخدرات الليث.

كما تم استيقاف مركبة أخرى كورية الصنع بقيادة مواطن سعودي، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قرابة حبتيْ كبتاجون وقطعة بنية اللون يُعتقد أنها حشيش مخدر، وبتفتيش المركبة عُثِر بداخلها في موقع مخفي داخل المركبة على مبلغ مالي يتجاوز 16 ألف ريال، وبالاستفسار عن المبلغ لم يحدد الشخص إجابة واضحة؛ فجرى تسليمه بمحضر لـ"مخدرات الليث".

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حبوب مخدرة وأموال مجهولة.. هكذا سقط 3 مواطنين بالغالة على طريق الساحل
سبق

تَسَلمت "مكافحة المخدرات" بالليث، اليوم الجمعة، محضريْ ضبط لثلاثة أشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة ومبالغ مالية مجهولة المصدر، بعد أن تم ضبطهم بمركز الضبط الأمني بالغالة بطريق الساحل من قِبَل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، استوقف رجال القوة مركبةً "بكب غمارتين" بقيادة مواطن سعودي ويرافقه شخص آخر، وبالاشتباه في وضعهما تم تفتيش الأشخاص والمركبة، ووُجدت علبة مغناطيس مخبّأة داخل الشاص بداخلها عدد (7) حبات، يُحتمل أن تكون من نوع الكبتاجون المخدر، وبالتأكد من وضع المُرافق اتضح أنه مطلوب لمكافحة المخدرات، وتم تسليم الأشخاص والمضبوطات لمخدرات الليث.

كما تم استيقاف مركبة أخرى كورية الصنع بقيادة مواطن سعودي، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قرابة حبتيْ كبتاجون وقطعة بنية اللون يُعتقد أنها حشيش مخدر، وبتفتيش المركبة عُثِر بداخلها في موقع مخفي داخل المركبة على مبلغ مالي يتجاوز 16 ألف ريال، وبالاستفسار عن المبلغ لم يحدد الشخص إجابة واضحة؛ فجرى تسليمه بمحضر لـ"مخدرات الليث".

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
04:08 PM

حبوب مخدرة وأموال مجهولة.. هكذا سقط 3 مواطنين بالغالة على طريق الساحل

ضبطهم رجال القوة الخاصة لأمن الطرق وأحيلوا لـ"مخدرات الليث".. أحدهم مطلوب

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تَسَلمت "مكافحة المخدرات" بالليث، اليوم الجمعة، محضريْ ضبط لثلاثة أشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة ومبالغ مالية مجهولة المصدر، بعد أن تم ضبطهم بمركز الضبط الأمني بالغالة بطريق الساحل من قِبَل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، استوقف رجال القوة مركبةً "بكب غمارتين" بقيادة مواطن سعودي ويرافقه شخص آخر، وبالاشتباه في وضعهما تم تفتيش الأشخاص والمركبة، ووُجدت علبة مغناطيس مخبّأة داخل الشاص بداخلها عدد (7) حبات، يُحتمل أن تكون من نوع الكبتاجون المخدر، وبالتأكد من وضع المُرافق اتضح أنه مطلوب لمكافحة المخدرات، وتم تسليم الأشخاص والمضبوطات لمخدرات الليث.

كما تم استيقاف مركبة أخرى كورية الصنع بقيادة مواطن سعودي، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قرابة حبتيْ كبتاجون وقطعة بنية اللون يُعتقد أنها حشيش مخدر، وبتفتيش المركبة عُثِر بداخلها في موقع مخفي داخل المركبة على مبلغ مالي يتجاوز 16 ألف ريال، وبالاستفسار عن المبلغ لم يحدد الشخص إجابة واضحة؛ فجرى تسليمه بمحضر لـ"مخدرات الليث".

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