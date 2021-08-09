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بدء التسجيل للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للهجن

يشترط كشف حديث للمطايا المشاركة وصورة من شعار المالك

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت منافساتها أمس، على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، عن بدء تسجيل الراغبين للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط ومبلغ مليون ريال لمالك الهجن الحاصل على أكثر نقاطاً في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%.

واشترطت اللجنة تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، وإحضار كشف حديث يوضح المطايا المشاركة، وصورة من شعار المالك، مع أحقية المالك في إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل نفس الشعار.

وأشارت إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يسعى إلى تأصيل تراث رياضة الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف لأن يكون له عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بدء التسجيل للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للهجن
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت منافساتها أمس، على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، عن بدء تسجيل الراغبين للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط ومبلغ مليون ريال لمالك الهجن الحاصل على أكثر نقاطاً في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%.

واشترطت اللجنة تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، وإحضار كشف حديث يوضح المطايا المشاركة، وصورة من شعار المالك، مع أحقية المالك في إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل نفس الشعار.

وأشارت إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يسعى إلى تأصيل تراث رياضة الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف لأن يكون له عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:50 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
05:31 PM

بدء التسجيل للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للهجن

يشترط كشف حديث للمطايا المشاركة وصورة من شعار المالك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت منافساتها أمس، على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، عن بدء تسجيل الراغبين للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط ومبلغ مليون ريال لمالك الهجن الحاصل على أكثر نقاطاً في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%.

واشترطت اللجنة تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، وإحضار كشف حديث يوضح المطايا المشاركة، وصورة من شعار المالك، مع أحقية المالك في إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل نفس الشعار.

وأشارت إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يسعى إلى تأصيل تراث رياضة الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف لأن يكون له عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع.

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