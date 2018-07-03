الطائف.. "رضوان الخيرية" تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقها

احتفلت جمعية رضوان الخيرية شمال الطائف، تحت رعاية محافظ المويه قباس الحارثي، وبحضور مدير عام التعليم بمنطقة الطائف الدكتور طلال اللهيبي، بمرور عشر سنوات على انطلاقها، معلنةً إطلاق جائزة خاصة للمتميزين دراسياً من أبناء مركز رضوان للتميز العلمي.

وشهد الحفل تكريم الطلاب المتميزين بجوائز نقدية، وعرض لأبرز نشاطات الجمعية، والتي كان أهمها مشروع وقف بر الوالدين بمكة المكرمة، ومبادرة الحد من العنوسة ومبادرة دعم الطلاب الجامعيين من أهالي المركز.

واعتبر مدير عام "تعليم الطائف" الدكتور طلال اللهيبي أن جائزة التميز تعد حافزاً ومشجعاً للطلاب على التفوق، لافتاً إلى أن طلاب الجيل الحالي هم عماد رؤية المملكة القادمة.

وشكر "اللهيبي" أولياء الأمور وقائد ومعلمي المدرسة، بالإضافة إلى جمعية رضوان الخيرية، مؤكداً أن نتائج هذه الجائزة للتفوق العلمي سيقطف ثمارها أهالي مركز رضوان.

وشهد الحفل تكريم أبرز الداعمين للجمعية، كما كرّمت اللجنة الإعلامية للحفل "سبق"؛ لتغطيتها برامج وأنشطة جمعية رضوان الخيرية.