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الحكومة العراقية تعرب عن أسفها لاقتحام متظاهرين السفارة البحرينية في بغداد

أعربت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد لقيام عددٍ من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية.

وأفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس بأن أجهزة الأمن العراقية اتخذت الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدًا لتقديمهم إلى القضاء.

ونقلت وكالة أنباء العراق عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقًا مع مثل هذه الأعمال، مؤكدةً رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

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الحكومة العراقية تعرب عن أسفها لاقتحام متظاهرين السفارة البحرينية في بغداد
سبق

أعربت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد لقيام عددٍ من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية.

وأفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس بأن أجهزة الأمن العراقية اتخذت الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدًا لتقديمهم إلى القضاء.

ونقلت وكالة أنباء العراق عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقًا مع مثل هذه الأعمال، مؤكدةً رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
02:24 AM

الحكومة العراقية تعرب عن أسفها لاقتحام متظاهرين السفارة البحرينية في بغداد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أعربت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد لقيام عددٍ من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية.

وأفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس بأن أجهزة الأمن العراقية اتخذت الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدًا لتقديمهم إلى القضاء.

ونقلت وكالة أنباء العراق عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقًا مع مثل هذه الأعمال، مؤكدةً رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

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