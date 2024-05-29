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لهذا السبب.. "الصحة" تدعو المعتمرين لتناول الخضراوات والفواكه

في رسائل عبر حسابها في تويتر وضمن حملة #اعتمر_بصحة

دعت وزارة الصحة عموم القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة إلى الالتزام بعدد من الطرق للوقاية من النزلة المعوية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ضمن حملة #اعتمر_بصحة أن النزلة المعوية قد تعيق المعتمر عن أداء المناسك، مقدمة عدداً من النصائح المهمة للوقاية منها، تمثلت في الحرص على سلامة ونظافة الطعام الذي يتناوله المعتمر، والحفاظ على نظافة اليدين وتجنب استعمال أشياء الآخرين، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على كثير من الدهون والسكريات، مع أهمية طبخ اللحوم بشكل جيد، والحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، والإكثار من تناول السوائل كالماء والعصائر.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لهذا السبب.. "الصحة" تدعو المعتمرين لتناول الخضراوات والفواكه
سبق

دعت وزارة الصحة عموم القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة إلى الالتزام بعدد من الطرق للوقاية من النزلة المعوية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ضمن حملة #اعتمر_بصحة أن النزلة المعوية قد تعيق المعتمر عن أداء المناسك، مقدمة عدداً من النصائح المهمة للوقاية منها، تمثلت في الحرص على سلامة ونظافة الطعام الذي يتناوله المعتمر، والحفاظ على نظافة اليدين وتجنب استعمال أشياء الآخرين، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على كثير من الدهون والسكريات، مع أهمية طبخ اللحوم بشكل جيد، والحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، والإكثار من تناول السوائل كالماء والعصائر.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
05:00 PM

لهذا السبب.. "الصحة" تدعو المعتمرين لتناول الخضراوات والفواكه

في رسائل عبر حسابها في تويتر وضمن حملة #اعتمر_بصحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت وزارة الصحة عموم القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة إلى الالتزام بعدد من الطرق للوقاية من النزلة المعوية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ضمن حملة #اعتمر_بصحة أن النزلة المعوية قد تعيق المعتمر عن أداء المناسك، مقدمة عدداً من النصائح المهمة للوقاية منها، تمثلت في الحرص على سلامة ونظافة الطعام الذي يتناوله المعتمر، والحفاظ على نظافة اليدين وتجنب استعمال أشياء الآخرين، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على كثير من الدهون والسكريات، مع أهمية طبخ اللحوم بشكل جيد، والحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، والإكثار من تناول السوائل كالماء والعصائر.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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