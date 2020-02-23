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مدير إدارة تعليم القنفذة يُدشّن برنامج إدارة المشاريع التربوية

لتأهيل قيادات الصف الثاني بالمحافظة

دشَّن مدير إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، الأحد؛ برنامج "إدارة المشاريع التربوية"، الذي أطلقه قسم التدريب والابتعاث بالإدارة، لتأهيل الصف الثاني من القيادات التربوية في المحافظة.

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي، والصف الثاني من القيادات التربوية في الإدارة التعليمية.

وقدّم المدرب المحترف الدكتور محمد العامري، برنامجًا بعنوان "التعلم المؤسسي- كيف سنتعلم؟"، ويستهدف الصف الثاني من القيادات لتأهيلهم للعمل القيادي، ويستمرّ ثلاثة أيام.

من جانبه قال مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي، لـ"سبق": إن البرنامج يأتي لإعداد صفٍّ ثانٍ من القيادات؛ لإبراز أهمية تطوير قيادات المستقبل، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والاطلاع على أحدث المفاهيم لتطوير قيادات المستقبل، والتعرف على أهم الأساليب والأدوات التي تسهم في بناء قيادات المستقبل، ومناقشة أهمية الدور التوجيهي للقائد في تمكين قيادات المستقبل.

وأوضح مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة، علي إبراهيم العمري؛ أن البرنامج متوافق مع توجهات الوزارة، ويهدف إلى إعداد قيادات مؤهّلة لتولّي مناصب قيادية مستقبلًا؛ لضمان استمرارية القيادة الفاعلة بالإدارة ونشر ثقافة التمكين.

وقال إن اليوم الأول كان به الحديث عن المزايا الرئيسة لإدارة المشاريع التربوية، وبعض المفاهيم الخاطئة عن إدارة المشاريع وكيفية تصحيحها.

تعليم القنفذة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير إدارة تعليم القنفذة يُدشّن برنامج إدارة المشاريع التربوية
سبق

دشَّن مدير إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، الأحد؛ برنامج "إدارة المشاريع التربوية"، الذي أطلقه قسم التدريب والابتعاث بالإدارة، لتأهيل الصف الثاني من القيادات التربوية في المحافظة.

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي، والصف الثاني من القيادات التربوية في الإدارة التعليمية.

وقدّم المدرب المحترف الدكتور محمد العامري، برنامجًا بعنوان "التعلم المؤسسي- كيف سنتعلم؟"، ويستهدف الصف الثاني من القيادات لتأهيلهم للعمل القيادي، ويستمرّ ثلاثة أيام.

من جانبه قال مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي، لـ"سبق": إن البرنامج يأتي لإعداد صفٍّ ثانٍ من القيادات؛ لإبراز أهمية تطوير قيادات المستقبل، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والاطلاع على أحدث المفاهيم لتطوير قيادات المستقبل، والتعرف على أهم الأساليب والأدوات التي تسهم في بناء قيادات المستقبل، ومناقشة أهمية الدور التوجيهي للقائد في تمكين قيادات المستقبل.

وأوضح مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة، علي إبراهيم العمري؛ أن البرنامج متوافق مع توجهات الوزارة، ويهدف إلى إعداد قيادات مؤهّلة لتولّي مناصب قيادية مستقبلًا؛ لضمان استمرارية القيادة الفاعلة بالإدارة ونشر ثقافة التمكين.

وقال إن اليوم الأول كان به الحديث عن المزايا الرئيسة لإدارة المشاريع التربوية، وبعض المفاهيم الخاطئة عن إدارة المشاريع وكيفية تصحيحها.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
05:29 PM

مدير إدارة تعليم القنفذة يُدشّن برنامج إدارة المشاريع التربوية

لتأهيل قيادات الصف الثاني بالمحافظة

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علي السحاري - القنفذة
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دشَّن مدير إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، الأحد؛ برنامج "إدارة المشاريع التربوية"، الذي أطلقه قسم التدريب والابتعاث بالإدارة، لتأهيل الصف الثاني من القيادات التربوية في المحافظة.

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي، والصف الثاني من القيادات التربوية في الإدارة التعليمية.

وقدّم المدرب المحترف الدكتور محمد العامري، برنامجًا بعنوان "التعلم المؤسسي- كيف سنتعلم؟"، ويستهدف الصف الثاني من القيادات لتأهيلهم للعمل القيادي، ويستمرّ ثلاثة أيام.

من جانبه قال مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي، لـ"سبق": إن البرنامج يأتي لإعداد صفٍّ ثانٍ من القيادات؛ لإبراز أهمية تطوير قيادات المستقبل، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والاطلاع على أحدث المفاهيم لتطوير قيادات المستقبل، والتعرف على أهم الأساليب والأدوات التي تسهم في بناء قيادات المستقبل، ومناقشة أهمية الدور التوجيهي للقائد في تمكين قيادات المستقبل.

وأوضح مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة، علي إبراهيم العمري؛ أن البرنامج متوافق مع توجهات الوزارة، ويهدف إلى إعداد قيادات مؤهّلة لتولّي مناصب قيادية مستقبلًا؛ لضمان استمرارية القيادة الفاعلة بالإدارة ونشر ثقافة التمكين.

وقال إن اليوم الأول كان به الحديث عن المزايا الرئيسة لإدارة المشاريع التربوية، وبعض المفاهيم الخاطئة عن إدارة المشاريع وكيفية تصحيحها.

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