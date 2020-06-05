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"الإسلامية" توجِّه بإيقاف الصلوات بمساجد جدة والاكتفاء بالأذان لمدة ١٥ يومًا

استنادًا للتقييم الصحي المرفوع من الجهات المختصة بعد مراجعة الوضع الوبائي

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم تعميمًا لمنسوبي المساجد بمدينة جدة، يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدءً من صلاة الفجر يوم غد السبت الرابع عشر من شهر شوال ١٤٤١هـ، لمدة خمسة عشر يومًا، والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، ويقال فيه "صلوا في بيوتكم".

وفي التفاصيل، يأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استنادًا إلى بيان وزارة الداخلية الصادر هذا اليوم الجمعة الثالث عشر من شوال الجاري لعام ١٤٤١هـ، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها الوضع الوبائي، الذي تقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، منها إيقاف الصلوات في المساجد.

هذا، ونسأل الله أن يرفع وباء كورونا وجميع الأوبئة عن بلادنا وبلاد المسلمين وجميع دول العالم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية" توجِّه بإيقاف الصلوات بمساجد جدة والاكتفاء بالأذان لمدة ١٥ يومًا
سبق

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم تعميمًا لمنسوبي المساجد بمدينة جدة، يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدءً من صلاة الفجر يوم غد السبت الرابع عشر من شهر شوال ١٤٤١هـ، لمدة خمسة عشر يومًا، والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، ويقال فيه "صلوا في بيوتكم".

وفي التفاصيل، يأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استنادًا إلى بيان وزارة الداخلية الصادر هذا اليوم الجمعة الثالث عشر من شوال الجاري لعام ١٤٤١هـ، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها الوضع الوبائي، الذي تقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، منها إيقاف الصلوات في المساجد.

هذا، ونسأل الله أن يرفع وباء كورونا وجميع الأوبئة عن بلادنا وبلاد المسلمين وجميع دول العالم.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
10:40 PM

"الإسلامية" توجِّه بإيقاف الصلوات بمساجد جدة والاكتفاء بالأذان لمدة ١٥ يومًا

استنادًا للتقييم الصحي المرفوع من الجهات المختصة بعد مراجعة الوضع الوبائي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
3,605

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم تعميمًا لمنسوبي المساجد بمدينة جدة، يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدءً من صلاة الفجر يوم غد السبت الرابع عشر من شهر شوال ١٤٤١هـ، لمدة خمسة عشر يومًا، والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، ويقال فيه "صلوا في بيوتكم".

وفي التفاصيل، يأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استنادًا إلى بيان وزارة الداخلية الصادر هذا اليوم الجمعة الثالث عشر من شوال الجاري لعام ١٤٤١هـ، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها الوضع الوبائي، الذي تقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، منها إيقاف الصلوات في المساجد.

هذا، ونسأل الله أن يرفع وباء كورونا وجميع الأوبئة عن بلادنا وبلاد المسلمين وجميع دول العالم.

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