النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يعلن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد: التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات لمدة 7 أسابيع

المعلمون والمعلمات عن بُعد

‫أعلن وزير التعليم آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يعلن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد: التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات لمدة 7 أسابيع
سبق

‫أعلن وزير التعليم آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
09:02 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:30 PM

وزير التعليم يعلن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد: التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات لمدة 7 أسابيع

المعلمون والمعلمات عن بُعد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
56
77,106

‫أعلن وزير التعليم آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,315
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,280
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,678

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة