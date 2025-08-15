أعلن وزير التعليم آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.
وزير التعليم يعلن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد: التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات لمدة 7 أسابيع
المعلمون والمعلمات عن بُعد
أعلن وزير التعليم آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد
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وزير التعليم يعلن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد: التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات لمدة 7 أسابيععبدالله البرقاوي سبق 2020-08-15
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
09:02 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:30 PM
وزير التعليم يعلن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد: التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات لمدة 7 أسابيع
المعلمون والمعلمات عن بُعد
أعلن وزير التعليم آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.
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