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نائب "بلدي مكة" يطالب السكان بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي احترازيًا

ضمن مبادرة اعزل نفسك وعائلتك في بيتك للحد من فيروس كورونا

دعا نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد باز، سكان مكة المكرمة، بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي في الميادين المخصصة لتلك الرياضة، ضمن مبادرة اعزل نفسك وعائلتك في بيتك للحد من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "باز" في نداء وجهه لسكان مكة المكرمة: ‏يا سكان مكة نرجو منكم التوقف عن ممارسة المشي والرياضة في الممشى؛ الدولة قامت بكل ما يجنبكم من هذا الوباء، كن مواطنًا يدرك المسؤولية تجاه نفسه وأهله ووطنه، فالحذر الحذر من التهاون حفظكم الله".

ولا تزال ميادين رياضة المشي، بمكة المكرمة، تحتضن العديد من ممارسي تلك الرياضة، وسط دعوات بإغلاقها كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

مكة المكرمة نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة أحمد باز رياضة المشي العزل المنزلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب "بلدي مكة" يطالب السكان بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي احترازيًا
سبق

دعا نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد باز، سكان مكة المكرمة، بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي في الميادين المخصصة لتلك الرياضة، ضمن مبادرة اعزل نفسك وعائلتك في بيتك للحد من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "باز" في نداء وجهه لسكان مكة المكرمة: ‏يا سكان مكة نرجو منكم التوقف عن ممارسة المشي والرياضة في الممشى؛ الدولة قامت بكل ما يجنبكم من هذا الوباء، كن مواطنًا يدرك المسؤولية تجاه نفسه وأهله ووطنه، فالحذر الحذر من التهاون حفظكم الله".

ولا تزال ميادين رياضة المشي، بمكة المكرمة، تحتضن العديد من ممارسي تلك الرياضة، وسط دعوات بإغلاقها كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:10 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:13 PM

نائب "بلدي مكة" يطالب السكان بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي احترازيًا

ضمن مبادرة اعزل نفسك وعائلتك في بيتك للحد من فيروس كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دعا نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد باز، سكان مكة المكرمة، بالتوقف عن ممارسة رياضة المشي في الميادين المخصصة لتلك الرياضة، ضمن مبادرة اعزل نفسك وعائلتك في بيتك للحد من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "باز" في نداء وجهه لسكان مكة المكرمة: ‏يا سكان مكة نرجو منكم التوقف عن ممارسة المشي والرياضة في الممشى؛ الدولة قامت بكل ما يجنبكم من هذا الوباء، كن مواطنًا يدرك المسؤولية تجاه نفسه وأهله ووطنه، فالحذر الحذر من التهاون حفظكم الله".

ولا تزال ميادين رياضة المشي، بمكة المكرمة، تحتضن العديد من ممارسي تلك الرياضة، وسط دعوات بإغلاقها كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

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