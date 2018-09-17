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بالصدفة.. امرأة تكشف عن قدرات "خارقة" يتمتع بها هاتف "آيفون"

عندما فوجئت بهاتف ملقى على ضفة نهر التايمز شبه غارق في الماء

كشفت امرأة بالصدفة عن قدرات وصفتها تقارير إعلامية بـ"الخارقة"، التي يتمتع بها هاتف "آيفون".

ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطاني تقريرًا، روت فيه الواقعة التي تعرضت لها لويز برينتيس، وهي تسير على ضفة نهر "التايمز" البريطاني.

وروت السيدة الواقعة، التي فوجئت فيها بهاتف "آيفون" ملقى على ضفة نهر التايمز، بعدما كان شبه غارق في الماء تقريبًا.

وأمسك برينتيس بهاتف "آيفون" في محاولة للعثور على مالكه، رغم أن الهاتف كان مبللاً تمامًا بالماء.

وقررت السيدة أن تقوم بمحاولة يائسة من أجل فتح الهاتف لمعرفة صاحبه، عن طريق وضعه في وعاء من الأرز غير المطبوخ، وهي الطريقة التي يتبعها معظم الناس في محاولة إصلاح هواتفهم المبللة.

وتركته يومين كاملين داخل وعاء الأرز، ثم أخرجت الهاتف وشحنته، وفوجئت بأن الهاتف يعود للعمل بشكل طبيعي ومن دون أي عطل.

وبالفعل تفحصت السيدة بيانات الهاتف وعثر على رقم والدة مالكة الهاتف، الذي اتضح أنها سويدية الجنسية كانت تعمل في ريطانيا وعادت إلى بلدها منذ فترة.

ورغم بعد المسافة، قامت برينتيس بإرسال الهاتف لصاحبته في السويد، التي أعربت عن امتنانها وسعادته بالعثور عليه.

ولم تعلن برينتيس عن نوع هاتف "آيفون"، ولكن الصورة التي نشرتها للهاتف تظهر إما أنه "آيفون 6" أو "آيفون 6 إس".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بالصدفة.. امرأة تكشف عن قدرات "خارقة" يتمتع بها هاتف "آيفون"
سبق

كشفت امرأة بالصدفة عن قدرات وصفتها تقارير إعلامية بـ"الخارقة"، التي يتمتع بها هاتف "آيفون".

ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطاني تقريرًا، روت فيه الواقعة التي تعرضت لها لويز برينتيس، وهي تسير على ضفة نهر "التايمز" البريطاني.

وروت السيدة الواقعة، التي فوجئت فيها بهاتف "آيفون" ملقى على ضفة نهر التايمز، بعدما كان شبه غارق في الماء تقريبًا.

وأمسك برينتيس بهاتف "آيفون" في محاولة للعثور على مالكه، رغم أن الهاتف كان مبللاً تمامًا بالماء.

وقررت السيدة أن تقوم بمحاولة يائسة من أجل فتح الهاتف لمعرفة صاحبه، عن طريق وضعه في وعاء من الأرز غير المطبوخ، وهي الطريقة التي يتبعها معظم الناس في محاولة إصلاح هواتفهم المبللة.

وتركته يومين كاملين داخل وعاء الأرز، ثم أخرجت الهاتف وشحنته، وفوجئت بأن الهاتف يعود للعمل بشكل طبيعي ومن دون أي عطل.

وبالفعل تفحصت السيدة بيانات الهاتف وعثر على رقم والدة مالكة الهاتف، الذي اتضح أنها سويدية الجنسية كانت تعمل في ريطانيا وعادت إلى بلدها منذ فترة.

ورغم بعد المسافة، قامت برينتيس بإرسال الهاتف لصاحبته في السويد، التي أعربت عن امتنانها وسعادته بالعثور عليه.

ولم تعلن برينتيس عن نوع هاتف "آيفون"، ولكن الصورة التي نشرتها للهاتف تظهر إما أنه "آيفون 6" أو "آيفون 6 إس".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
02:59 PM

بالصدفة.. امرأة تكشف عن قدرات "خارقة" يتمتع بها هاتف "آيفون"

عندما فوجئت بهاتف ملقى على ضفة نهر التايمز شبه غارق في الماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
26
15,662

كشفت امرأة بالصدفة عن قدرات وصفتها تقارير إعلامية بـ"الخارقة"، التي يتمتع بها هاتف "آيفون".

ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطاني تقريرًا، روت فيه الواقعة التي تعرضت لها لويز برينتيس، وهي تسير على ضفة نهر "التايمز" البريطاني.

وروت السيدة الواقعة، التي فوجئت فيها بهاتف "آيفون" ملقى على ضفة نهر التايمز، بعدما كان شبه غارق في الماء تقريبًا.

وأمسك برينتيس بهاتف "آيفون" في محاولة للعثور على مالكه، رغم أن الهاتف كان مبللاً تمامًا بالماء.

وقررت السيدة أن تقوم بمحاولة يائسة من أجل فتح الهاتف لمعرفة صاحبه، عن طريق وضعه في وعاء من الأرز غير المطبوخ، وهي الطريقة التي يتبعها معظم الناس في محاولة إصلاح هواتفهم المبللة.

وتركته يومين كاملين داخل وعاء الأرز، ثم أخرجت الهاتف وشحنته، وفوجئت بأن الهاتف يعود للعمل بشكل طبيعي ومن دون أي عطل.

وبالفعل تفحصت السيدة بيانات الهاتف وعثر على رقم والدة مالكة الهاتف، الذي اتضح أنها سويدية الجنسية كانت تعمل في ريطانيا وعادت إلى بلدها منذ فترة.

ورغم بعد المسافة، قامت برينتيس بإرسال الهاتف لصاحبته في السويد، التي أعربت عن امتنانها وسعادته بالعثور عليه.

ولم تعلن برينتيس عن نوع هاتف "آيفون"، ولكن الصورة التي نشرتها للهاتف تظهر إما أنه "آيفون 6" أو "آيفون 6 إس".

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