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بعد إدانته بـ "العنصرية" .. إيقاف "كافاني" 3 مباريات

بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه إسترليني

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (136590 دولارًا) بعد أن أقر بمخالفة اللوائح باستخدام كلمة تنطوي على "عنصرية" الشهر الماضي.

واستخدم مهاجم أوروجواي البالغ عمره 33 عامًا كلمة "زنجي" في تعليق على انستجرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر قبل أن يعتذر عن الواقعة.

وسيغيب كافاني عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا وكذلك عن مواجهة الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي ومباراة كأس الاتحاد أمام واتفورد بسبب عقوبة الإيقاف.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهينًا ومسيئًا وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف الاتحاد أنه سيتعين على كافاني أيضًا الخضوع لبرنامج تثقيفي ضمن العقوبة.

وقال يونايتد إن كافاني قرر عدم الطعن على الاتهام احترامًا لحملة الاتحاد الإنجليزي "لمناهضة العنصرية في كرة القدم".

الدوري الإنجليزي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد إدانته بـ "العنصرية" .. إيقاف "كافاني" 3 مباريات
سبق

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (136590 دولارًا) بعد أن أقر بمخالفة اللوائح باستخدام كلمة تنطوي على "عنصرية" الشهر الماضي.

واستخدم مهاجم أوروجواي البالغ عمره 33 عامًا كلمة "زنجي" في تعليق على انستجرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر قبل أن يعتذر عن الواقعة.

وسيغيب كافاني عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا وكذلك عن مواجهة الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي ومباراة كأس الاتحاد أمام واتفورد بسبب عقوبة الإيقاف.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهينًا ومسيئًا وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف الاتحاد أنه سيتعين على كافاني أيضًا الخضوع لبرنامج تثقيفي ضمن العقوبة.

وقال يونايتد إن كافاني قرر عدم الطعن على الاتهام احترامًا لحملة الاتحاد الإنجليزي "لمناهضة العنصرية في كرة القدم".

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
08:59 PM

بعد إدانته بـ "العنصرية" .. إيقاف "كافاني" 3 مباريات

بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه إسترليني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (136590 دولارًا) بعد أن أقر بمخالفة اللوائح باستخدام كلمة تنطوي على "عنصرية" الشهر الماضي.

واستخدم مهاجم أوروجواي البالغ عمره 33 عامًا كلمة "زنجي" في تعليق على انستجرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر قبل أن يعتذر عن الواقعة.

وسيغيب كافاني عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا وكذلك عن مواجهة الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي ومباراة كأس الاتحاد أمام واتفورد بسبب عقوبة الإيقاف.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهينًا ومسيئًا وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف الاتحاد أنه سيتعين على كافاني أيضًا الخضوع لبرنامج تثقيفي ضمن العقوبة.

وقال يونايتد إن كافاني قرر عدم الطعن على الاتهام احترامًا لحملة الاتحاد الإنجليزي "لمناهضة العنصرية في كرة القدم".

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