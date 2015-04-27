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الشؤون الحكومية بـ"كاوست" تحصد جائزة اديسون العالمية في خدمات الابتكار

بعد مبادرة الدخول السريع لبوابتها.. و"الثنيان" يؤكد مواصلة جهود التطوير

حصدت إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) على جائزة اديسون العالمية، فرع خدمات الابتكار من خلال مبادرة الدخول السريع لبوابة "كاوست"، والتعرف على الوجه في البوابة KAUST Express Gate؛ حيث تتسع لدخول وخروج ٦٠٠٠ شخص يوميًّا خلال فترات الدخول والخروج مع اختصار وقتهما بأكثر من ٩٥٪؜.

وجائزة اديسون هي مسابقة سنوية لتكريم التميز في تطوير المنتجات، والخدمات الجديدة، والتسويق، والتصميم الذي يركز على الإنسان والابتكار، وهي جائزة انطلقت عام 1987 وكرمت منذ ذلك الوقت مئات المنتجات المبتكرة والعديد من قادة الأعمال في العالم، وتعتبر من بين أكثر الجوائز المرموقة في مجالها.

ويفوز في كل فرع من فروع الجائزة ثلاثة فائزين يتم اختيارهم من قبل لجنة مؤلفة من كبار الأكاديميين والمبتكرين ورجال الأعمال.

وكانت إدارة الشؤون الحكومية في "كاوست"، شاركت في فئتين من فروع الجائزة؛ هما: قطاع خدمات الابتكار العامة (بوابة الدخول السريع)، وقطاع خدمات الابتكار في أزمة "كوفيد ١٩"، بوابة كاوست الذكية وسهولة دخول بوابة الجامعة من خلال عدة أنظمة مبتكرة مجتمعة بصمة الوجه وRFID,LPR,QR ، وذلك من ٤٥٠ منظمة وجهة شاركت في جوائز الخدمات المبتكرة لهذا العام 2021.

وعبّر سليمان الثنيان نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية عن أصداء فوز إدارة الشؤون الحكومة بهذه الجائزة المرموقة، قائلًا: "نعمل دائمًا على تطوير إمكاناتنا وقدراتنا وتطوير أدائنا وتجويد نوعية الخدمات التي نقدمها لمنسوبي الجامعة وشريحة المتعاملين معها، ولكن صدقًا عندما يأتي التقدير من جهة عالمية ومن جائزة يشهد العالم على جدارتها مثل جائزة اديسون فإننا لا نخفي شعورنا بالسعادة بأن هذه الجهود التي نبذلها لم تقدر فقط في محيطها المحلي والإقليمي، بل توسعت دائرة تقديرها لتصل إلى المجال العالمي".

وأضاف "الثنيان": "هذه الجائزة تأتي مباشرة بعد تتويج إدارة الشؤون الحكومية في (كاوست) بشهادة الجودة العالمية الأيزو (9001) التي تهدف إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة والأداء في تقديم الخدمات، ويتم تطبيقها وفق معايير عالمية متخصصة في أنظمة الجودة".

يذكر أن حفل تقديم جوائز اديسون يقام هذه السنة افتراضيًّا في مدينة فورت ميرز في ولاية فلوريدا الأمريكية.

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشؤون الحكومية بـ"كاوست" تحصد جائزة اديسون العالمية في خدمات الابتكار
سبق

حصدت إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) على جائزة اديسون العالمية، فرع خدمات الابتكار من خلال مبادرة الدخول السريع لبوابة "كاوست"، والتعرف على الوجه في البوابة KAUST Express Gate؛ حيث تتسع لدخول وخروج ٦٠٠٠ شخص يوميًّا خلال فترات الدخول والخروج مع اختصار وقتهما بأكثر من ٩٥٪؜.

وجائزة اديسون هي مسابقة سنوية لتكريم التميز في تطوير المنتجات، والخدمات الجديدة، والتسويق، والتصميم الذي يركز على الإنسان والابتكار، وهي جائزة انطلقت عام 1987 وكرمت منذ ذلك الوقت مئات المنتجات المبتكرة والعديد من قادة الأعمال في العالم، وتعتبر من بين أكثر الجوائز المرموقة في مجالها.

ويفوز في كل فرع من فروع الجائزة ثلاثة فائزين يتم اختيارهم من قبل لجنة مؤلفة من كبار الأكاديميين والمبتكرين ورجال الأعمال.

وكانت إدارة الشؤون الحكومية في "كاوست"، شاركت في فئتين من فروع الجائزة؛ هما: قطاع خدمات الابتكار العامة (بوابة الدخول السريع)، وقطاع خدمات الابتكار في أزمة "كوفيد ١٩"، بوابة كاوست الذكية وسهولة دخول بوابة الجامعة من خلال عدة أنظمة مبتكرة مجتمعة بصمة الوجه وRFID,LPR,QR ، وذلك من ٤٥٠ منظمة وجهة شاركت في جوائز الخدمات المبتكرة لهذا العام 2021.

وعبّر سليمان الثنيان نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية عن أصداء فوز إدارة الشؤون الحكومة بهذه الجائزة المرموقة، قائلًا: "نعمل دائمًا على تطوير إمكاناتنا وقدراتنا وتطوير أدائنا وتجويد نوعية الخدمات التي نقدمها لمنسوبي الجامعة وشريحة المتعاملين معها، ولكن صدقًا عندما يأتي التقدير من جهة عالمية ومن جائزة يشهد العالم على جدارتها مثل جائزة اديسون فإننا لا نخفي شعورنا بالسعادة بأن هذه الجهود التي نبذلها لم تقدر فقط في محيطها المحلي والإقليمي، بل توسعت دائرة تقديرها لتصل إلى المجال العالمي".

وأضاف "الثنيان": "هذه الجائزة تأتي مباشرة بعد تتويج إدارة الشؤون الحكومية في (كاوست) بشهادة الجودة العالمية الأيزو (9001) التي تهدف إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة والأداء في تقديم الخدمات، ويتم تطبيقها وفق معايير عالمية متخصصة في أنظمة الجودة".

يذكر أن حفل تقديم جوائز اديسون يقام هذه السنة افتراضيًّا في مدينة فورت ميرز في ولاية فلوريدا الأمريكية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
08:56 PM

الشؤون الحكومية بـ"كاوست" تحصد جائزة اديسون العالمية في خدمات الابتكار

بعد مبادرة الدخول السريع لبوابتها.. و"الثنيان" يؤكد مواصلة جهود التطوير

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عبدالله الراجحي - جدة
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حصدت إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) على جائزة اديسون العالمية، فرع خدمات الابتكار من خلال مبادرة الدخول السريع لبوابة "كاوست"، والتعرف على الوجه في البوابة KAUST Express Gate؛ حيث تتسع لدخول وخروج ٦٠٠٠ شخص يوميًّا خلال فترات الدخول والخروج مع اختصار وقتهما بأكثر من ٩٥٪؜.

وجائزة اديسون هي مسابقة سنوية لتكريم التميز في تطوير المنتجات، والخدمات الجديدة، والتسويق، والتصميم الذي يركز على الإنسان والابتكار، وهي جائزة انطلقت عام 1987 وكرمت منذ ذلك الوقت مئات المنتجات المبتكرة والعديد من قادة الأعمال في العالم، وتعتبر من بين أكثر الجوائز المرموقة في مجالها.

ويفوز في كل فرع من فروع الجائزة ثلاثة فائزين يتم اختيارهم من قبل لجنة مؤلفة من كبار الأكاديميين والمبتكرين ورجال الأعمال.

وكانت إدارة الشؤون الحكومية في "كاوست"، شاركت في فئتين من فروع الجائزة؛ هما: قطاع خدمات الابتكار العامة (بوابة الدخول السريع)، وقطاع خدمات الابتكار في أزمة "كوفيد ١٩"، بوابة كاوست الذكية وسهولة دخول بوابة الجامعة من خلال عدة أنظمة مبتكرة مجتمعة بصمة الوجه وRFID,LPR,QR ، وذلك من ٤٥٠ منظمة وجهة شاركت في جوائز الخدمات المبتكرة لهذا العام 2021.

وعبّر سليمان الثنيان نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية عن أصداء فوز إدارة الشؤون الحكومة بهذه الجائزة المرموقة، قائلًا: "نعمل دائمًا على تطوير إمكاناتنا وقدراتنا وتطوير أدائنا وتجويد نوعية الخدمات التي نقدمها لمنسوبي الجامعة وشريحة المتعاملين معها، ولكن صدقًا عندما يأتي التقدير من جهة عالمية ومن جائزة يشهد العالم على جدارتها مثل جائزة اديسون فإننا لا نخفي شعورنا بالسعادة بأن هذه الجهود التي نبذلها لم تقدر فقط في محيطها المحلي والإقليمي، بل توسعت دائرة تقديرها لتصل إلى المجال العالمي".

وأضاف "الثنيان": "هذه الجائزة تأتي مباشرة بعد تتويج إدارة الشؤون الحكومية في (كاوست) بشهادة الجودة العالمية الأيزو (9001) التي تهدف إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة والأداء في تقديم الخدمات، ويتم تطبيقها وفق معايير عالمية متخصصة في أنظمة الجودة".

يذكر أن حفل تقديم جوائز اديسون يقام هذه السنة افتراضيًّا في مدينة فورت ميرز في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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