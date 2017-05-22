النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات ترحّب بانضمام دول لتحقيقات استهداف الناقلات

أكدت أن تضافر الجهود يدعم الشفافية في الوصول للنتائج

رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بانضمام عدد من الدول إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: حرص شركاؤنا الدوليون على المشاركة في التحقيقات، وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة؛ وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق.

وأضافت: التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة.

وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة؛ سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الإمارات ترحّب بانضمام دول لتحقيقات استهداف الناقلات
سبق

رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بانضمام عدد من الدول إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: حرص شركاؤنا الدوليون على المشاركة في التحقيقات، وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة؛ وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق.

وأضافت: التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة.

وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة؛ سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
03:08 PM

الإمارات ترحّب بانضمام دول لتحقيقات استهداف الناقلات

أكدت أن تضافر الجهود يدعم الشفافية في الوصول للنتائج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
1
5,182

رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بانضمام عدد من الدول إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: حرص شركاؤنا الدوليون على المشاركة في التحقيقات، وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة؛ وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق.

وأضافت: التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة.

وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة؛ سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,701
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,674
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,093
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,274

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة