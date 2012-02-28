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مدير تعليم تبوك يدشن معرض الصحة المدرسية بمستشفى الملك سلمان

يحوي أعمال طلاب وطالبات المدارس

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم معرض الصحة المدرسية بمستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز للقوات المسلحة و كان في استقباله مدير المستشفى اللواء طبيب عطية بن محمد الزهراني.


وقص مدير التعليم الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض الذي يحوي أعمال طلاب وطالبات المدارس وتكريس دور المؤسسات التعليمية التثقيفي الصحي في نشر الثقافة الصحية لكل أطياف المجتمع وسبل الوقاية من الأمراض وأشرف على تنفيذ المعرض الأطباء والطبيبات في الصحة المدرسية بتعليم تبوك والطب الوقائي في المستشفى العسكري بالاشتراك مع المرشدين والمرشدات في مدارس التعليم العام بالمنطقة واطلع مدير التعليم ومدير المستشفى خلال جولتهما في المعرض على الأجنحة التوعوية المشاركة في المعرض ونوه العُمري بالجهود المبذولة في التنظيم والإخراج، معربًا عن شكره للواء الزهراني على التسهيلات التي قدمتها إدارة المستشفى لاستضافة المعرض.


وحضر الافتتاح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية المكلف عايض بن صالح القرني ومدير المكتب التنسيقي لمدارس الأبناء وعدد من مديري الإدارات والمشرفين في تعليم تبوك والمسؤولين في المستشفى العسكري ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام لاستقبال الزوار وطلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور.

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مدير تعليم تبوك يدشن معرض الصحة المدرسية بمستشفى الملك سلمان
سبق

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم معرض الصحة المدرسية بمستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز للقوات المسلحة و كان في استقباله مدير المستشفى اللواء طبيب عطية بن محمد الزهراني.


وقص مدير التعليم الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض الذي يحوي أعمال طلاب وطالبات المدارس وتكريس دور المؤسسات التعليمية التثقيفي الصحي في نشر الثقافة الصحية لكل أطياف المجتمع وسبل الوقاية من الأمراض وأشرف على تنفيذ المعرض الأطباء والطبيبات في الصحة المدرسية بتعليم تبوك والطب الوقائي في المستشفى العسكري بالاشتراك مع المرشدين والمرشدات في مدارس التعليم العام بالمنطقة واطلع مدير التعليم ومدير المستشفى خلال جولتهما في المعرض على الأجنحة التوعوية المشاركة في المعرض ونوه العُمري بالجهود المبذولة في التنظيم والإخراج، معربًا عن شكره للواء الزهراني على التسهيلات التي قدمتها إدارة المستشفى لاستضافة المعرض.


وحضر الافتتاح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية المكلف عايض بن صالح القرني ومدير المكتب التنسيقي لمدارس الأبناء وعدد من مديري الإدارات والمشرفين في تعليم تبوك والمسؤولين في المستشفى العسكري ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام لاستقبال الزوار وطلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:02 AM

مدير تعليم تبوك يدشن معرض الصحة المدرسية بمستشفى الملك سلمان

يحوي أعمال طلاب وطالبات المدارس

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نواف الغضوري - تبوك
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دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم معرض الصحة المدرسية بمستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز للقوات المسلحة و كان في استقباله مدير المستشفى اللواء طبيب عطية بن محمد الزهراني.


وقص مدير التعليم الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض الذي يحوي أعمال طلاب وطالبات المدارس وتكريس دور المؤسسات التعليمية التثقيفي الصحي في نشر الثقافة الصحية لكل أطياف المجتمع وسبل الوقاية من الأمراض وأشرف على تنفيذ المعرض الأطباء والطبيبات في الصحة المدرسية بتعليم تبوك والطب الوقائي في المستشفى العسكري بالاشتراك مع المرشدين والمرشدات في مدارس التعليم العام بالمنطقة واطلع مدير التعليم ومدير المستشفى خلال جولتهما في المعرض على الأجنحة التوعوية المشاركة في المعرض ونوه العُمري بالجهود المبذولة في التنظيم والإخراج، معربًا عن شكره للواء الزهراني على التسهيلات التي قدمتها إدارة المستشفى لاستضافة المعرض.


وحضر الافتتاح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية المكلف عايض بن صالح القرني ومدير المكتب التنسيقي لمدارس الأبناء وعدد من مديري الإدارات والمشرفين في تعليم تبوك والمسؤولين في المستشفى العسكري ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام لاستقبال الزوار وطلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور.

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