"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة ورياحٌ نشطة وزخاتٌ من البَرَد على هذه المناطق

تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك: علقان وجبل اللوز والزيته

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبةً برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، ومناطق (نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كما يُتوقع تكوُّن على أجزاءٍ من شرق ووسط وشمال المملكة، وكذلك على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.