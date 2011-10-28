"وزارة الحج" تضبط حركة معتمري الخارج بحزمة إجراءات استثنائية

لضمان تقديم خدمة مميزة وآمنة لهم

كشفت وزارة الحج والعمرة عن حزمة إجراءات استثنائية ضابطة لحركة ضيوف الرحمن من معتمري الخارج الذين يبدأون بالتوافد، بدءاً من منتصف ربيع الأول الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعنوان "التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية"، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، لشرح الإجراءات الاحترازية لموسم العمرة 1442هـ، وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مازن درار أن شركات ومؤسسات العمرة السعودية ستعمل مع وكلاء السفر المرخصين من خارج السعودية وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتقديم حزمة من الخدمات المتعاقد عليها وتوفير خدمة مميزة لضيوف الرحمن.

بدوره، أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، أن الوزارة جندت بعد صدور الأمر الملكي السامي جميع إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية.

وتحدث عن المراحل الأربعة للعودة الآمنة لقطاع العمرة والزيارة التي بدأت بتاريخ 17 صفر 1442هـ، بالسماح بالعمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وبنسبة 30% أي 6000 معتمر من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، ثم المرحلة الثانية التي بدأت في الأول من ربيع أول، وسمحت بالعمرة والزيارة والصلوات بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

أما المرحلة الثالثة فهي التي تبدأ 15 ربيع الأول وتسمح بالعمرة والزيارة والصلوات من داخل المملكة ومن خارجها تدريجيا وبنسبة 100% من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، والمرحلة الرابعة والأخيرة بالسماح بالعمرة والزيارة والصلوات من داخل المملكة وخارجها وبنسبة 100% من الطاقة التشغيلية الطبيعية.

وركز الدكتور عمرو المداح حديثه عن المرحلة الثالثة للعمرة كونها تفتح الباب للمعتمرين من الخارج، وترفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%، والتي تصل طاقتها التشغيلية إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصل، و19.500 زائر في اليوم.

وتشمل باقة معتمري الخارج المتكاملة، تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة على الخطوط السعودية، حسب الطاقة التشغيلية وبالإجراءات الاحترازية، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وخدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، بالإضافة إلى النقل للحرمين للمناسك والصلوات باستخدام المركبات المهيأة بمعايير النقل الصحي الآمن، وخدمة الإسكان في دور الإيواء المصنفة 3 نجوم فأكثر والواقعة في المنطقة المركزية، ثم خدمة العمرة الآمنة، والإرشاد والتوجيه، فالخدمات الخاصة التي تلزم بالتأمين الشامل.

وتتطلب آلية تنظيم عمرة الخارج إجراءات محددة، منها تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصاً للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوق باقات العمرة المتاحة، ومكون باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.

ويرتكز النموذج التشغيلي على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية لمحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات (B2B)، فبروتوكولات العمرة والتصنيف النوعي والكمي للخدمات وضوابط تقديمها.

ففي تصنيف الإجراءات الوقائية قامت وزارتي الحج والعمرة والصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بتصنيف الدول التي يأتي منها المعتمرون إلى مستويات تتم مراجعتها بشكل دوري، بما يستجد في مستوى تطور فيروس كورنا "كوفيد-19" فيها.

وفيما يختص بحجز مواعيد العمرة والزيارة، فإنه يتم حجز 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمر في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.

وبحسب بروتوكول استحقاق العمرة، فإن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة، وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة، وفرضت تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة العربية السعودية، مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروض الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا"، وحجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.

فيما تشمل المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر، حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع (3) وجبات Full Board خلال مدة الاعتزال الصحي، (3) أيام بحد أقصى، والنقل بين المنافذ والسكن، والتأمين الشامل، وخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائد مرشد لكل مجموعة.