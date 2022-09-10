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اتفاقية تعاون بين موارد وتنمية الرياض وجامعة محمد بن سعود

لتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة المسؤولية الاجتماعية، صباح اليوم، مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية.

وقع الاتفاقية من الجهتين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. زهير بن عبد الله الشهري.

وتنص الاتفاقية على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي التابع للفرع واستقبال طلبات المتدربين من الكلية في مراكز ودور الإيواء التابعة للفرع.

كما تنص على توجيه الباحثين في برامج الكلية بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والجغرافية، حسب احتياجات فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والمتمثلة في رفع مستوى المخرجات التعليمية والمهنية في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

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اتفاقية تعاون بين موارد وتنمية الرياض وجامعة محمد بن سعود
سبق

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة المسؤولية الاجتماعية، صباح اليوم، مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية.

وقع الاتفاقية من الجهتين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. زهير بن عبد الله الشهري.

وتنص الاتفاقية على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي التابع للفرع واستقبال طلبات المتدربين من الكلية في مراكز ودور الإيواء التابعة للفرع.

كما تنص على توجيه الباحثين في برامج الكلية بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والجغرافية، حسب احتياجات فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والمتمثلة في رفع مستوى المخرجات التعليمية والمهنية في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
07:08 PM

اتفاقية تعاون بين موارد وتنمية الرياض وجامعة محمد بن سعود

لتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة المسؤولية الاجتماعية، صباح اليوم، مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية.

وقع الاتفاقية من الجهتين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. زهير بن عبد الله الشهري.

وتنص الاتفاقية على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي التابع للفرع واستقبال طلبات المتدربين من الكلية في مراكز ودور الإيواء التابعة للفرع.

كما تنص على توجيه الباحثين في برامج الكلية بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والجغرافية، حسب احتياجات فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والمتمثلة في رفع مستوى المخرجات التعليمية والمهنية في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني.

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