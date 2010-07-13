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"باعثمان" أول سعودية تحصد جائزة عالمية بالشرق الأوسط

طالبت بإنشاء جهة تختص بالذكاء الاصطناعي

حصدت الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتورة فاطمة باعثمان، بوصفها أول سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط، على جائزة عالمية في قمة محادثات الذكاء الاصطناعي ‎ VBالتي عُقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بسان فرانسيسكو، وهي أول جائزة تمنح لقياديات النساء في الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وبهذه المناسبة عبَّرت الدكتورة باعثمان عن سعادتها بهذه الجائزة العالمية في فئة البحث العلمي للمرأة السعودية، ودعم المرأة وإنجازاتها على أرض الوطن.

وأعربت باعثمان عن الامتنان والتقدير لخادم الحرمين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تشجيعهما ودعمهما التعليم وتطويره، واهتمامهما بالمرأة السعودية؛ وهو ما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

وأكدت أهمية علم الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات والاتفاقيات التي أبرمها ولي العهد مع عدد من الدول، وتشجيع ودعم التعليم والتقنية والتطوير.. مشددة على أهمية أن تكون هناك جهة حكومية أو هيئة أو وزارة تختص بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحدياته الناتجة من مدى تسارعه وآثاره بالحياة والاقتصاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"باعثمان" أول سعودية تحصد جائزة عالمية بالشرق الأوسط
سبق

حصدت الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتورة فاطمة باعثمان، بوصفها أول سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط، على جائزة عالمية في قمة محادثات الذكاء الاصطناعي ‎ VBالتي عُقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بسان فرانسيسكو، وهي أول جائزة تمنح لقياديات النساء في الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وبهذه المناسبة عبَّرت الدكتورة باعثمان عن سعادتها بهذه الجائزة العالمية في فئة البحث العلمي للمرأة السعودية، ودعم المرأة وإنجازاتها على أرض الوطن.

وأعربت باعثمان عن الامتنان والتقدير لخادم الحرمين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تشجيعهما ودعمهما التعليم وتطويره، واهتمامهما بالمرأة السعودية؛ وهو ما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

وأكدت أهمية علم الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات والاتفاقيات التي أبرمها ولي العهد مع عدد من الدول، وتشجيع ودعم التعليم والتقنية والتطوير.. مشددة على أهمية أن تكون هناك جهة حكومية أو هيئة أو وزارة تختص بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحدياته الناتجة من مدى تسارعه وآثاره بالحياة والاقتصاد.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
10:23 PM

"باعثمان" أول سعودية تحصد جائزة عالمية بالشرق الأوسط

طالبت بإنشاء جهة تختص بالذكاء الاصطناعي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
15
10,414

حصدت الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتورة فاطمة باعثمان، بوصفها أول سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط، على جائزة عالمية في قمة محادثات الذكاء الاصطناعي ‎ VBالتي عُقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بسان فرانسيسكو، وهي أول جائزة تمنح لقياديات النساء في الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وبهذه المناسبة عبَّرت الدكتورة باعثمان عن سعادتها بهذه الجائزة العالمية في فئة البحث العلمي للمرأة السعودية، ودعم المرأة وإنجازاتها على أرض الوطن.

وأعربت باعثمان عن الامتنان والتقدير لخادم الحرمين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تشجيعهما ودعمهما التعليم وتطويره، واهتمامهما بالمرأة السعودية؛ وهو ما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

وأكدت أهمية علم الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات والاتفاقيات التي أبرمها ولي العهد مع عدد من الدول، وتشجيع ودعم التعليم والتقنية والتطوير.. مشددة على أهمية أن تكون هناك جهة حكومية أو هيئة أو وزارة تختص بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحدياته الناتجة من مدى تسارعه وآثاره بالحياة والاقتصاد.

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