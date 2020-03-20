أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم.

"آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية هادي العصيمي سبق 2020-03-20 أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم. وسيكون الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب معالي الوزير عبر نظام الاجتماعات المرئية.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 11:50 PM

"آل الشيخ" يعقد لقاء مع مديري التعليم عبر الاجتماعات المرئية لمناقشة إدارة أزمة كورونا ومتابعة الدراسة عن بُعد





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أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم بأن تعقد اجتماعًا مع مديري التعليم بقيادة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمناقشة إدارة أزمة كورونا، ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك في صباح يوم الاثنين القادم.

وسيكون الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب معالي الوزير عبر نظام الاجتماعات المرئية.