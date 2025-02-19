النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خدمات غائبة عن "ريان مكة".. والسكان يناشدون بحل سريع

أبرزها المدارس وشبكات المياه والصرف ومدخل للمخطط

ناشد أهالي حي الريان بمكة المكرمة، المسؤولين في توفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، والتي تتمثل في إيجاد الماء والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، ومدارس للبنين والبنات، وإنشاء مدخل للحي، بعد أن عَزَلهم الطريق الدائري الرابع.

وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "سبق": منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرمة، وهو يفتقر للعديد من الخدمات الهامة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني من عدم توفر شبكة المياه؛ مما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلًا عن افتقاره لشبكة الصرف الصحي هي الأخرى.

وأضافوا: ومن أبرز الخدمات الغائبة عن المخطط؛ عدم توفر شبكات اتصال في أماكن متفرقة من المخطط؛ حيث لم تُجْدِ مناشداتنا منذ سنوات في تحسين شبكة الاتصالات والإنترنت دون معرفة الأسباب التي حالت دون ذلك على مدى السنوات الماضية.

وذكر الأهالي في شكواهم أنهم يعانون من الدخول والخروج من المخطط، بعد أن عزلهم الطريق الدائري الرابع، وسط مطالبات بإيجاد مدخل للمخطط يربطهم مع الطريق الدائري الرابع؛ أسوة بالأحياء والمخططات الواقعة على ذات الطريق.

ولفت السكان إلى أن المخطط يفتقر لمدارس بنين وبنات بجميع مراحلها؛ مما يضطرهم إلى نقل أبنائهم وبناتهم إلى الأحياء الأخرى، برغم وجود أراضٍ خاصة للتعليم لم يُستفد منها حتى الآن.

وطالبوا كل الجهات المعنية بضرورة تلبية مطالبهم على وجه السرعة؛ لافتين إلى أن المخطط يُعد من أرقى المخططات بمكة، وتزداد رقعة البناء فيه يومًا بعد آخر، ويحتضن عشرات السكان الذين ينشدون تلك الخدمات في أسرع وقت.

مكة المكرمة حي الريان بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
خدمات غائبة عن "ريان مكة".. والسكان يناشدون بحل سريع
سبق

ناشد أهالي حي الريان بمكة المكرمة، المسؤولين في توفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، والتي تتمثل في إيجاد الماء والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، ومدارس للبنين والبنات، وإنشاء مدخل للحي، بعد أن عَزَلهم الطريق الدائري الرابع.

وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "سبق": منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرمة، وهو يفتقر للعديد من الخدمات الهامة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني من عدم توفر شبكة المياه؛ مما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلًا عن افتقاره لشبكة الصرف الصحي هي الأخرى.

وأضافوا: ومن أبرز الخدمات الغائبة عن المخطط؛ عدم توفر شبكات اتصال في أماكن متفرقة من المخطط؛ حيث لم تُجْدِ مناشداتنا منذ سنوات في تحسين شبكة الاتصالات والإنترنت دون معرفة الأسباب التي حالت دون ذلك على مدى السنوات الماضية.

وذكر الأهالي في شكواهم أنهم يعانون من الدخول والخروج من المخطط، بعد أن عزلهم الطريق الدائري الرابع، وسط مطالبات بإيجاد مدخل للمخطط يربطهم مع الطريق الدائري الرابع؛ أسوة بالأحياء والمخططات الواقعة على ذات الطريق.

ولفت السكان إلى أن المخطط يفتقر لمدارس بنين وبنات بجميع مراحلها؛ مما يضطرهم إلى نقل أبنائهم وبناتهم إلى الأحياء الأخرى، برغم وجود أراضٍ خاصة للتعليم لم يُستفد منها حتى الآن.

وطالبوا كل الجهات المعنية بضرورة تلبية مطالبهم على وجه السرعة؛ لافتين إلى أن المخطط يُعد من أرقى المخططات بمكة، وتزداد رقعة البناء فيه يومًا بعد آخر، ويحتضن عشرات السكان الذين ينشدون تلك الخدمات في أسرع وقت.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:36 AM

خدمات غائبة عن "ريان مكة".. والسكان يناشدون بحل سريع

أبرزها المدارس وشبكات المياه والصرف ومدخل للمخطط

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
684

ناشد أهالي حي الريان بمكة المكرمة، المسؤولين في توفير 4 خدمات غائبة عن حيهم، والتي تتمثل في إيجاد الماء والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، ومدارس للبنين والبنات، وإنشاء مدخل للحي، بعد أن عَزَلهم الطريق الدائري الرابع.

وقال الأهالي في شكوى تَلَقّتها "سبق": منذ إنشاء مخطط الريان بمكة المكرمة، وهو يفتقر للعديد من الخدمات الهامة، على الرغم من موقعه وقُربه من الحرم المكي الشريف؛ إذ يعاني من عدم توفر شبكة المياه؛ مما اضطرنا إلى الاعتماد على الصهاريج التي استنزفت جيوبنا؛ فضلًا عن افتقاره لشبكة الصرف الصحي هي الأخرى.

وأضافوا: ومن أبرز الخدمات الغائبة عن المخطط؛ عدم توفر شبكات اتصال في أماكن متفرقة من المخطط؛ حيث لم تُجْدِ مناشداتنا منذ سنوات في تحسين شبكة الاتصالات والإنترنت دون معرفة الأسباب التي حالت دون ذلك على مدى السنوات الماضية.

وذكر الأهالي في شكواهم أنهم يعانون من الدخول والخروج من المخطط، بعد أن عزلهم الطريق الدائري الرابع، وسط مطالبات بإيجاد مدخل للمخطط يربطهم مع الطريق الدائري الرابع؛ أسوة بالأحياء والمخططات الواقعة على ذات الطريق.

ولفت السكان إلى أن المخطط يفتقر لمدارس بنين وبنات بجميع مراحلها؛ مما يضطرهم إلى نقل أبنائهم وبناتهم إلى الأحياء الأخرى، برغم وجود أراضٍ خاصة للتعليم لم يُستفد منها حتى الآن.

وطالبوا كل الجهات المعنية بضرورة تلبية مطالبهم على وجه السرعة؛ لافتين إلى أن المخطط يُعد من أرقى المخططات بمكة، وتزداد رقعة البناء فيه يومًا بعد آخر، ويحتضن عشرات السكان الذين ينشدون تلك الخدمات في أسرع وقت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,417
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,790

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة