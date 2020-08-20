النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لماذا حذّر "هيغواين" "ميسي" من الانتقال إلى "البريميرليج"؟ سبب غريب

قال عن تجربته القصيرة بتشيلسي: عانيت كثيرًا ولا علاقة لهم بالدوري الإسباني

حذّر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح مستقبل ميسي في برشلونة موضع تساؤل في الأشهر الأخيرة؛ حيث يشعر بالإحباط من الطريقة التي يدار بها النادي، وزادت خسارة الفريق المهينة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2- 8 في دوري أبطال أوروبا، التكهنات بشأن مصير "البرغوث" ووجهته المقبلة في حال رحيله عن الفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير إعلامية -بحسب "روسيا اليوم"- أن مانشستر سيتي الإنجليزي على استعداد للتوقيع للنجم الأرجنتيني؛ لكن "هيغواين" الذي سَبَق له خوض تجربة قصيرة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، حذّر "البرغوث" من الانتقال إلى "البريميرليج".

وقال "هيغواين" في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنجلترا؟ هناك يدمرون أقدامك ضربًا ولا يلتفت الحَكَم، يتقربون منك دائمًا وليس لديهم أي موانع في تعطيلك أو إيذائك".

وأضاف: "لقد عانيت كثيرًا في الدوري الإنجليزي، لم أتمكن من التكيف خلال ستة أشهر، ولا علاقة للبريميرليغ بالدوري الإسباني".

وأكمل هيغواين: "لا أعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على ميسي وقراره؛ لكن كونه لاعبًا بمستوى آخر، وكونه أفضل من الجميع، لا أعتقد أنه سيعاني؛ لكنها بطولة معقدة للغاية".

وكانت لهيغواين تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع تشيلسي في العام 2019، ولكنها لم تكلل بالنجاح، ليعود بعد نهاية إعارته التي امتدت لستة أشهر فقط، إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
لماذا حذّر "هيغواين" "ميسي" من الانتقال إلى "البريميرليج"؟ سبب غريب
سبق

حذّر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح مستقبل ميسي في برشلونة موضع تساؤل في الأشهر الأخيرة؛ حيث يشعر بالإحباط من الطريقة التي يدار بها النادي، وزادت خسارة الفريق المهينة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2- 8 في دوري أبطال أوروبا، التكهنات بشأن مصير "البرغوث" ووجهته المقبلة في حال رحيله عن الفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير إعلامية -بحسب "روسيا اليوم"- أن مانشستر سيتي الإنجليزي على استعداد للتوقيع للنجم الأرجنتيني؛ لكن "هيغواين" الذي سَبَق له خوض تجربة قصيرة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، حذّر "البرغوث" من الانتقال إلى "البريميرليج".

وقال "هيغواين" في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنجلترا؟ هناك يدمرون أقدامك ضربًا ولا يلتفت الحَكَم، يتقربون منك دائمًا وليس لديهم أي موانع في تعطيلك أو إيذائك".

وأضاف: "لقد عانيت كثيرًا في الدوري الإنجليزي، لم أتمكن من التكيف خلال ستة أشهر، ولا علاقة للبريميرليغ بالدوري الإسباني".

وأكمل هيغواين: "لا أعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على ميسي وقراره؛ لكن كونه لاعبًا بمستوى آخر، وكونه أفضل من الجميع، لا أعتقد أنه سيعاني؛ لكنها بطولة معقدة للغاية".

وكانت لهيغواين تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع تشيلسي في العام 2019، ولكنها لم تكلل بالنجاح، ليعود بعد نهاية إعارته التي امتدت لستة أشهر فقط، إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
11:44 AM

لماذا حذّر "هيغواين" "ميسي" من الانتقال إلى "البريميرليج"؟ سبب غريب

قال عن تجربته القصيرة بتشيلسي: عانيت كثيرًا ولا علاقة لهم بالدوري الإسباني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,945

حذّر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح مستقبل ميسي في برشلونة موضع تساؤل في الأشهر الأخيرة؛ حيث يشعر بالإحباط من الطريقة التي يدار بها النادي، وزادت خسارة الفريق المهينة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2- 8 في دوري أبطال أوروبا، التكهنات بشأن مصير "البرغوث" ووجهته المقبلة في حال رحيله عن الفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير إعلامية -بحسب "روسيا اليوم"- أن مانشستر سيتي الإنجليزي على استعداد للتوقيع للنجم الأرجنتيني؛ لكن "هيغواين" الذي سَبَق له خوض تجربة قصيرة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، حذّر "البرغوث" من الانتقال إلى "البريميرليج".

وقال "هيغواين" في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنجلترا؟ هناك يدمرون أقدامك ضربًا ولا يلتفت الحَكَم، يتقربون منك دائمًا وليس لديهم أي موانع في تعطيلك أو إيذائك".

وأضاف: "لقد عانيت كثيرًا في الدوري الإنجليزي، لم أتمكن من التكيف خلال ستة أشهر، ولا علاقة للبريميرليغ بالدوري الإسباني".

وأكمل هيغواين: "لا أعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على ميسي وقراره؛ لكن كونه لاعبًا بمستوى آخر، وكونه أفضل من الجميع، لا أعتقد أنه سيعاني؛ لكنها بطولة معقدة للغاية".

وكانت لهيغواين تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع تشيلسي في العام 2019، ولكنها لم تكلل بالنجاح، ليعود بعد نهاية إعارته التي امتدت لستة أشهر فقط، إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,398
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,454
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,811

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة