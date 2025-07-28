بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (997.846) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (943.410) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (44.078) حاجاً, وعبر البحر (10.358) حاجاً، وذلك بزيادة (98.500) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%) تقريباً.

وصول 997.846 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-28 بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (997.846) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (943.410) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (44.078) حاجاً, وعبر البحر (10.358) حاجاً، وذلك بزيادة (98.500) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%) تقريباً.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 03:19 PM

وصول 997.846 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس وفق إحصائية أصدرتها مديرية الجوازات





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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (997.846) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (943.410) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (44.078) حاجاً, وعبر البحر (10.358) حاجاً، وذلك بزيادة (98.500) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%) تقريباً.