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جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري

تباشرها الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحثًا عن الجاني.. واقعةٌ الخلافُ وقودُها

عَلِمت "سبق" من مصادرها، أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تكثّف بحثها عن مواطن سعودي على خلفية جريمة بشعة متهم بارتكابها، تَمَثلت في قتل زوجته بآلة حادة، مساء أمس؛ إثر خلاف بينهما.

وبعد خروج الجاني من منزله وجد شقيقه وحدثت مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلًا، وفر هاربًا من مسرح الجريمة بحي الشرائع بمكة المكرمة.

الجهات الأمنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري
سبق

عَلِمت "سبق" من مصادرها، أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تكثّف بحثها عن مواطن سعودي على خلفية جريمة بشعة متهم بارتكابها، تَمَثلت في قتل زوجته بآلة حادة، مساء أمس؛ إثر خلاف بينهما.

وبعد خروج الجاني من منزله وجد شقيقه وحدثت مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلًا، وفر هاربًا من مسرح الجريمة بحي الشرائع بمكة المكرمة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:00 AM

جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري

تباشرها الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحثًا عن الجاني.. واقعةٌ الخلافُ وقودُها

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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10,241

عَلِمت "سبق" من مصادرها، أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تكثّف بحثها عن مواطن سعودي على خلفية جريمة بشعة متهم بارتكابها، تَمَثلت في قتل زوجته بآلة حادة، مساء أمس؛ إثر خلاف بينهما.

وبعد خروج الجاني من منزله وجد شقيقه وحدثت مشادة كلامية، تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلًا، وفر هاربًا من مسرح الجريمة بحي الشرائع بمكة المكرمة.

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