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شاهد.. بلدية تنومة تكرم أطفالاً نظفوا منتزه الأربوعة

تفاعلاً مع "فيديو" انتشر عبر "التواصل الاجتماعي"

كرمت بلدية محافظة تنومة، أطفالاً نظفوا مكان نزهتهم في الأربوعة.

جاء ذلك تفاعلاً مع مقطع "فيديو" نشره الإعلامي إبراهيم الشهري، تداوله نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في المحافظة، أظهر أطفالاً وأولياء أمورهم ينظفون موقعًا بمنتزه الأربوعة، الأسبوع الماضي.

ولقيت مبادرة الأطفال بتنظيف المنتزه إشادة وإعجاب المسؤولين والأهالي بمحافظة تنومة وما جاورها.

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شاهد.. بلدية تنومة تكرم أطفالاً نظفوا منتزه الأربوعة
سبق

كرمت بلدية محافظة تنومة، أطفالاً نظفوا مكان نزهتهم في الأربوعة.

جاء ذلك تفاعلاً مع مقطع "فيديو" نشره الإعلامي إبراهيم الشهري، تداوله نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في المحافظة، أظهر أطفالاً وأولياء أمورهم ينظفون موقعًا بمنتزه الأربوعة، الأسبوع الماضي.

ولقيت مبادرة الأطفال بتنظيف المنتزه إشادة وإعجاب المسؤولين والأهالي بمحافظة تنومة وما جاورها.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
07:50 PM

شاهد.. بلدية تنومة تكرم أطفالاً نظفوا منتزه الأربوعة

تفاعلاً مع "فيديو" انتشر عبر "التواصل الاجتماعي"

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سويد الحارثي - عسير
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كرمت بلدية محافظة تنومة، أطفالاً نظفوا مكان نزهتهم في الأربوعة.

جاء ذلك تفاعلاً مع مقطع "فيديو" نشره الإعلامي إبراهيم الشهري، تداوله نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في المحافظة، أظهر أطفالاً وأولياء أمورهم ينظفون موقعًا بمنتزه الأربوعة، الأسبوع الماضي.

ولقيت مبادرة الأطفال بتنظيف المنتزه إشادة وإعجاب المسؤولين والأهالي بمحافظة تنومة وما جاورها.

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