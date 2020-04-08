النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لومبارديا الإيطالية.. تراجع عدد وفيات "كورونا" وتسارع الإصابات

حصيلة الموتى وصلت إلى 7.922

ذكر مصدر مطلع، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، التي شهدت أشدَّ موجات الوباء في البلاد، زاد 238 حالة خلال يوم ووصل إلى 9722.

ووفقًا لـ"رويترز": فإن عدد الوفيات اليوم انخفض مقارنة مع 282 حالة وفاة أمس.

وتسارعت حالات الإصابة الجديدة في المنطقة، التي تشمل العاصمة الماليّة ميلانو، إلى 1089، مقارنة مع 791 أمس.

من ناحيته بيَّن ستيفانو بوناتشيني رئيس منطقة إميليا رومانيا، وهي منطقة أخرى يجتاحها الوباء بشدة؛ أن عدد الحالات الجديدة والوفيات في المنطقة انخفض اليوم مقارنة بأمس.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لومبارديا الإيطالية.. تراجع عدد وفيات "كورونا" وتسارع الإصابات
سبق

ذكر مصدر مطلع، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، التي شهدت أشدَّ موجات الوباء في البلاد، زاد 238 حالة خلال يوم ووصل إلى 9722.

ووفقًا لـ"رويترز": فإن عدد الوفيات اليوم انخفض مقارنة مع 282 حالة وفاة أمس.

وتسارعت حالات الإصابة الجديدة في المنطقة، التي تشمل العاصمة الماليّة ميلانو، إلى 1089، مقارنة مع 791 أمس.

من ناحيته بيَّن ستيفانو بوناتشيني رئيس منطقة إميليا رومانيا، وهي منطقة أخرى يجتاحها الوباء بشدة؛ أن عدد الحالات الجديدة والوفيات في المنطقة انخفض اليوم مقارنة بأمس.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
09:13 PM

لومبارديا الإيطالية.. تراجع عدد وفيات "كورونا" وتسارع الإصابات

حصيلة الموتى وصلت إلى 7.922

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,501

ذكر مصدر مطلع، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، التي شهدت أشدَّ موجات الوباء في البلاد، زاد 238 حالة خلال يوم ووصل إلى 9722.

ووفقًا لـ"رويترز": فإن عدد الوفيات اليوم انخفض مقارنة مع 282 حالة وفاة أمس.

وتسارعت حالات الإصابة الجديدة في المنطقة، التي تشمل العاصمة الماليّة ميلانو، إلى 1089، مقارنة مع 791 أمس.

من ناحيته بيَّن ستيفانو بوناتشيني رئيس منطقة إميليا رومانيا، وهي منطقة أخرى يجتاحها الوباء بشدة؛ أن عدد الحالات الجديدة والوفيات في المنطقة انخفض اليوم مقارنة بأمس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,993
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,098
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,759
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,042

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة