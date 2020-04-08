لومبارديا الإيطالية.. تراجع عدد وفيات "كورونا" وتسارع الإصابات

حصيلة الموتى وصلت إلى 7.922

ذكر مصدر مطلع، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، التي شهدت أشدَّ موجات الوباء في البلاد، زاد 238 حالة خلال يوم ووصل إلى 9722.

ووفقًا لـ"رويترز": فإن عدد الوفيات اليوم انخفض مقارنة مع 282 حالة وفاة أمس.

وتسارعت حالات الإصابة الجديدة في المنطقة، التي تشمل العاصمة الماليّة ميلانو، إلى 1089، مقارنة مع 791 أمس.

من ناحيته بيَّن ستيفانو بوناتشيني رئيس منطقة إميليا رومانيا، وهي منطقة أخرى يجتاحها الوباء بشدة؛ أن عدد الحالات الجديدة والوفيات في المنطقة انخفض اليوم مقارنة بأمس.