النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

271 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز بدوام كامل

إدارية وصحية وتقنية بنظام التعاقد لـ"الجنسين"

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد "271" وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بشطري الطلاب والطالبات بنظام التعاقد بدوام كامل، ترغب في إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت "الجامعة" أن التقديم على هذه الوظائف متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء 22/ 6/ 1443هـ عبر موقعها الإلكتروني، وسوف يستمر حتى نهاية يوم السبت 26/ 6/ 1443هـ، مشيرة إلى أن الأفضلية ستكون لمن لديهم خبرات عملية، مؤكدة أن رابط الدخول على المسابقة الوظيفية: https://erec.kau.edu.sa/ .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
271 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز بدوام كامل
سبق

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد "271" وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بشطري الطلاب والطالبات بنظام التعاقد بدوام كامل، ترغب في إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت "الجامعة" أن التقديم على هذه الوظائف متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء 22/ 6/ 1443هـ عبر موقعها الإلكتروني، وسوف يستمر حتى نهاية يوم السبت 26/ 6/ 1443هـ، مشيرة إلى أن الأفضلية ستكون لمن لديهم خبرات عملية، مؤكدة أن رابط الدخول على المسابقة الوظيفية: https://erec.kau.edu.sa/ .

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
04:35 PM

271 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز بدوام كامل

إدارية وصحية وتقنية بنظام التعاقد لـ"الجنسين"

A A A
فهد الغبيوي - جدة
0
1,020

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد "271" وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بشطري الطلاب والطالبات بنظام التعاقد بدوام كامل، ترغب في إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت "الجامعة" أن التقديم على هذه الوظائف متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء 22/ 6/ 1443هـ عبر موقعها الإلكتروني، وسوف يستمر حتى نهاية يوم السبت 26/ 6/ 1443هـ، مشيرة إلى أن الأفضلية ستكون لمن لديهم خبرات عملية، مؤكدة أن رابط الدخول على المسابقة الوظيفية: https://erec.kau.edu.sa/ .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة