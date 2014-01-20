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بعد الكمين.. إثيوبيا تستعد لهجوم كبير على "الشباب" الصومالية

عقب هجوم قاتل للحركة على فندق نيروبي وهجمات مميتة بالداخل

أعلنت قوة الدفاع الوطني الإثيوبية أنها تستعد لشنّ "هجوم واسع النطاق"؛ رداً على كمين نصبه مسلحو حركة الشباب لقافلة تابعة لقوات حفظ السلام الإثيوبية، في الصومال المجاورة.

وحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"؛ رفض بيان القوة الإثيوبية، اليوم السبت، تقارير ومزاعم حركة الشباب الصومالية تفيد بمقتل عدد من الجنود الإثيوبيين.

وكانت تقارير قد كشفت أن الكمين وقع في الوقت الذي أعلنت فيه حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هجوم قاتل على فندق في نيروبي وهجمات مميتة على القوات داخل الصومال.

ولم يوضح البيان توقيت وقوع الكمين بالضبط، لكنه أشار إلى أنه نفذ عندما كانت قافلة إثيوبية في طريقها من "بورهاكابا إلى بيدوا" جنوب غربي الصومال.

يُذكر أن إثيوبيا تسهم بقوات في بعثة حفظ سلام متعددة الجنسيات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.


وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن مقتل 30 جندياً إثيوبياً داخل الصومال.

وقبل أسابيع من ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإثيوبية الرسمية أن القوات الجوية للبلاد قتلت 70 من أعضاء حركة الشباب، بعد أن حاولت الحركة مهاجمة القوات الإثيوبية.

3 قتلى في الهجوم المسلح وسط العاصمة الكينية نيروبي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد الكمين.. إثيوبيا تستعد لهجوم كبير على "الشباب" الصومالية
سبق

أعلنت قوة الدفاع الوطني الإثيوبية أنها تستعد لشنّ "هجوم واسع النطاق"؛ رداً على كمين نصبه مسلحو حركة الشباب لقافلة تابعة لقوات حفظ السلام الإثيوبية، في الصومال المجاورة.

وحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"؛ رفض بيان القوة الإثيوبية، اليوم السبت، تقارير ومزاعم حركة الشباب الصومالية تفيد بمقتل عدد من الجنود الإثيوبيين.

وكانت تقارير قد كشفت أن الكمين وقع في الوقت الذي أعلنت فيه حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هجوم قاتل على فندق في نيروبي وهجمات مميتة على القوات داخل الصومال.

ولم يوضح البيان توقيت وقوع الكمين بالضبط، لكنه أشار إلى أنه نفذ عندما كانت قافلة إثيوبية في طريقها من "بورهاكابا إلى بيدوا" جنوب غربي الصومال.

يُذكر أن إثيوبيا تسهم بقوات في بعثة حفظ سلام متعددة الجنسيات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.


وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن مقتل 30 جندياً إثيوبياً داخل الصومال.

وقبل أسابيع من ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإثيوبية الرسمية أن القوات الجوية للبلاد قتلت 70 من أعضاء حركة الشباب، بعد أن حاولت الحركة مهاجمة القوات الإثيوبية.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
04:27 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:08 AM

بعد الكمين.. إثيوبيا تستعد لهجوم كبير على "الشباب" الصومالية

عقب هجوم قاتل للحركة على فندق نيروبي وهجمات مميتة بالداخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قوة الدفاع الوطني الإثيوبية أنها تستعد لشنّ "هجوم واسع النطاق"؛ رداً على كمين نصبه مسلحو حركة الشباب لقافلة تابعة لقوات حفظ السلام الإثيوبية، في الصومال المجاورة.

وحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"؛ رفض بيان القوة الإثيوبية، اليوم السبت، تقارير ومزاعم حركة الشباب الصومالية تفيد بمقتل عدد من الجنود الإثيوبيين.

وكانت تقارير قد كشفت أن الكمين وقع في الوقت الذي أعلنت فيه حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هجوم قاتل على فندق في نيروبي وهجمات مميتة على القوات داخل الصومال.

ولم يوضح البيان توقيت وقوع الكمين بالضبط، لكنه أشار إلى أنه نفذ عندما كانت قافلة إثيوبية في طريقها من "بورهاكابا إلى بيدوا" جنوب غربي الصومال.

يُذكر أن إثيوبيا تسهم بقوات في بعثة حفظ سلام متعددة الجنسيات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.


وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن مقتل 30 جندياً إثيوبياً داخل الصومال.

وقبل أسابيع من ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإثيوبية الرسمية أن القوات الجوية للبلاد قتلت 70 من أعضاء حركة الشباب، بعد أن حاولت الحركة مهاجمة القوات الإثيوبية.

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