ترحيب يمني بجهود المملكة و"هادي" يصدر قرارًا بتكليف "معين" بتشكيل الحكومة

تعيين أحمد حامد لملس محافظًا لعدن وتعيين المحافظ السابق عضوًا في مجلس الشورى

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حزمة قرارات رئاسية، ضمن آليات تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر للعام 2019.

وأصدر الرئيس "هادي" القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة؛ فيما قضت المادة الثانية من القرار أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أصدر القرار رقم (5) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين أحمد حامد لملس محافظًا لعدن، إضافة إلى قرار بتعيين المحافظ السابق لعدن أحمد سالم ربيع علي، عضوًا في مجلس الشورى.

وأصدر الرئيس اليمني، قرارًا رئاسيًّا رقم (6) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديرًا عامًّا لشرطة محافظة عدن وترقيته إلى رتبة لواء.

ومن جهة أخرى رحّبت الحكومة اليمنية بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بشأن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق؛ مثمنًا جهود المملكة ودعمها ومساندتها لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.

ورحّب، اليوم، بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما تَرَتّب عليه، والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأعرب "بادي" عن أمله في أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضيّ قدمًا وسريعًا في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة؛ لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.