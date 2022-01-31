"اليونيسف" تشكر "إغاثي الملك سلمان" على جهود دعم التعليم حول العالم

المنظمة اعتبرت المركز شريكًا لها.. بعد تنفيذه العديد من البرامج

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن شكرها الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود المبذولة في دعم التعليم حول العالم.

وعدّت المنظمة في منشور لها، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، مركز الملك سلمان للإغاثة شريكاً لها في هذا المجال، مؤكدة أن الشراكة ستسهم في ضمان التعليم للأطفال على مستوى عالمي.

يذكر أن المركز نفذ العديد من البرامج والمشاريع الإنسانية بالقطاع التعليمي في الدول المحتاجة والمتضررة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، شملت دعم وصول الأطفال إلى فرص التعليم الجيد، وضمان استمرار العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، وتوفير الحقائب والمستلزمات المدرسية، وتقديم التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال وغيرها من البرامج، كما امتدّ التعاون الاستراتيجي بين الجانبين ليشمل المجال الصحي والمياه والإصحاح البيئي وقطاعات حيوية عدة.