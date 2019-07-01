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جدة تشهد تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرِّب هيروين أفغاني الجنسية

بيان "الداخلية": صدر بحقه صك شرعي أيّدته محكمتا الاستئناف والعليا

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في مهرِّب مخدرات "أفغاني الجنسية" بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً.

وجاء نص "الداخلية" كالتالي:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالله خان كشميري - أفغانستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / عبدالله خان كشميري اليوم الإثنين 28 / 10 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسبّبه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها, مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تشهد تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرِّب هيروين أفغاني الجنسية
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في مهرِّب مخدرات "أفغاني الجنسية" بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً.

وجاء نص "الداخلية" كالتالي:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالله خان كشميري - أفغانستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / عبدالله خان كشميري اليوم الإثنين 28 / 10 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسبّبه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها, مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:56 AM

جدة تشهد تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرِّب هيروين أفغاني الجنسية

بيان "الداخلية": صدر بحقه صك شرعي أيّدته محكمتا الاستئناف والعليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في مهرِّب مخدرات "أفغاني الجنسية" بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً.

وجاء نص "الداخلية" كالتالي:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالله خان كشميري - أفغانستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / عبدالله خان كشميري اليوم الإثنين 28 / 10 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسبّبه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها, مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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