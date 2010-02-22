صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 58 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات وهم: سعيد ناصر الصالح، العريف عبدالناصر عوض الرشيدي، فهد قليل العنزي، الرئيس رقباء عبدالرحمن عبدالعزيز المبايع، عبدالرحمن محمد الشهري، صالح عبدالرحمن الصرامي، الرقيب محمد عتيق الجعيد، أمبارك علي الزيادي، أنس محمود الدوسري، عبدالله محمد الهويمل، الرقيب أول شفاحي تركي الظفيري، الوكيل الرقيب حسين علي خرمي، فهد جهز الحربي، عبدالله راشد الجهني، رائد محمد الشهراني، الرقيب ظافر محمد القحطاني، طراد محمد الشريف، الوكيل الرقيب نايف شافي الدوسري، النقيب طبيب عبدالملك عبدالسلام المديميغ، عبدالله عايد الحربي، عبدالعزيز لاحق الكعبي، عبدالرحمن محمد بن تويم، علي عدنان الهاشم، النقيب رياض علي الشهري، سامي عبدالرحمن الثاني، حسين عدنان المسلمي، عاتكه عبدالعزيز السديري، الرقيب أول عبدالملك محمد الجوير، ناصر محمد القحطاني، الوكيل الرقيب محمد شنان العنزي، فهد عبدالهادي النمري، عبدالرحمن مشعل السفياني، عبدالعزيز محمد الفريح، محمد بدر دخيل الله، الرقيب منيف تراحيب الصفياني، سعيد مبارك الحارثي، مازن حامد الثمالي، ماجد محمد القحطاني، هادي عبدالله عسيري، ليلى فهد الدوسري، أواب صالح عطيه، عبدالعزيز عبدالرحمن الفعيسان، يوسف علي العجلان، إبراهيم عبدالله آل عثمان، فهد سلطان الثبيتي، عبدالرحمن علي الزهراني، عمر مطر السواط، النقيب عبدالله صالح الخشان، مازن محمد الغامدي، هشام عبدالرحمن العشيوان، طارق إبراهيم البلوي، عبود بندر القبلان، أنس سراج دبلول، مرضي حسن الزهراني، العريف عائض محمد القحطاني، عبدالرزاق هارون الهوساوي، وجدي فائق البصراوي، الرقيب أول متقاعد سعد مانع المطيري.

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"58" مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-22 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 58 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات وهم:

سعيد ناصر الصالح، العريف عبدالناصر عوض الرشيدي، فهد قليل العنزي، الرئيس رقباء عبدالرحمن عبدالعزيز المبايع، عبدالرحمن محمد الشهري، صالح عبدالرحمن الصرامي، الرقيب محمد عتيق الجعيد، أمبارك علي الزيادي، أنس محمود الدوسري، عبدالله محمد الهويمل، الرقيب أول شفاحي تركي الظفيري، الوكيل الرقيب حسين علي خرمي، فهد جهز الحربي، عبدالله راشد الجهني، رائد محمد الشهراني، الرقيب ظافر محمد القحطاني، طراد محمد الشريف، الوكيل الرقيب نايف شافي الدوسري، النقيب طبيب عبدالملك عبدالسلام المديميغ، عبدالله عايد الحربي، عبدالعزيز لاحق الكعبي، عبدالرحمن محمد بن تويم، علي عدنان الهاشم، النقيب رياض علي الشهري، سامي عبدالرحمن الثاني، حسين عدنان المسلمي، عاتكه عبدالعزيز السديري، الرقيب أول عبدالملك محمد الجوير، ناصر محمد القحطاني، الوكيل الرقيب محمد شنان العنزي، فهد عبدالهادي النمري، عبدالرحمن مشعل السفياني، عبدالعزيز محمد الفريح، محمد بدر دخيل الله، الرقيب منيف تراحيب الصفياني، سعيد مبارك الحارثي، مازن حامد الثمالي، ماجد محمد القحطاني، هادي عبدالله عسيري، ليلى فهد الدوسري، أواب صالح عطيه، عبدالعزيز عبدالرحمن الفعيسان، يوسف علي العجلان، إبراهيم عبدالله آل عثمان، فهد سلطان الثبيتي، عبدالرحمن علي الزهراني، عمر مطر السواط، النقيب عبدالله صالح الخشان، مازن محمد الغامدي، هشام عبدالرحمن العشيوان، طارق إبراهيم البلوي، عبود بندر القبلان، أنس سراج دبلول، مرضي حسن الزهراني، العريف عائض محمد القحطاني، عبدالرزاق هارون الهوساوي، وجدي فائق البصراوي، الرقيب أول متقاعد سعد مانع المطيري.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 02:23 PM

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"58" مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود





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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 58 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات وهم:

سعيد ناصر الصالح، العريف عبدالناصر عوض الرشيدي، فهد قليل العنزي، الرئيس رقباء عبدالرحمن عبدالعزيز المبايع، عبدالرحمن محمد الشهري، صالح عبدالرحمن الصرامي، الرقيب محمد عتيق الجعيد، أمبارك علي الزيادي، أنس محمود الدوسري، عبدالله محمد الهويمل، الرقيب أول شفاحي تركي الظفيري، الوكيل الرقيب حسين علي خرمي، فهد جهز الحربي، عبدالله راشد الجهني، رائد محمد الشهراني، الرقيب ظافر محمد القحطاني، طراد محمد الشريف، الوكيل الرقيب نايف شافي الدوسري، النقيب طبيب عبدالملك عبدالسلام المديميغ، عبدالله عايد الحربي، عبدالعزيز لاحق الكعبي، عبدالرحمن محمد بن تويم، علي عدنان الهاشم، النقيب رياض علي الشهري، سامي عبدالرحمن الثاني، حسين عدنان المسلمي، عاتكه عبدالعزيز السديري، الرقيب أول عبدالملك محمد الجوير، ناصر محمد القحطاني، الوكيل الرقيب محمد شنان العنزي، فهد عبدالهادي النمري، عبدالرحمن مشعل السفياني، عبدالعزيز محمد الفريح، محمد بدر دخيل الله، الرقيب منيف تراحيب الصفياني، سعيد مبارك الحارثي، مازن حامد الثمالي، ماجد محمد القحطاني، هادي عبدالله عسيري، ليلى فهد الدوسري، أواب صالح عطيه، عبدالعزيز عبدالرحمن الفعيسان، يوسف علي العجلان، إبراهيم عبدالله آل عثمان، فهد سلطان الثبيتي، عبدالرحمن علي الزهراني، عمر مطر السواط، النقيب عبدالله صالح الخشان، مازن محمد الغامدي، هشام عبدالرحمن العشيوان، طارق إبراهيم البلوي، عبود بندر القبلان، أنس سراج دبلول، مرضي حسن الزهراني، العريف عائض محمد القحطاني، عبدالرزاق هارون الهوساوي، وجدي فائق البصراوي، الرقيب أول متقاعد سعد مانع المطيري.