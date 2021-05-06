‬ نجحت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق بلدية شرق الفرعية، في ضبط معمل مُخالف يقوم بتصنيع الرقاق دون ترخيص، ويفتقر إلى الاشتراطات الصحية.

بالصور.. الأمانة تضبط معملًا غير مُرخص لتصنيع الرقاق بالطائف فهد العتيبي سبق 2021-05-06 ‬ نجحت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق بلدية شرق الفرعية، في ضبط معمل مُخالف يقوم بتصنيع الرقاق دون ترخيص، ويفتقر إلى الاشتراطات الصحية. المعمل المُخالف تُديره عمالة بلا شهادات صحية، كذلك يقوم المعمل بتوزيع الرقاق على المحالّ التجارية.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 04:39 PM

بالصور.. الأمانة تضبط معملًا غير مُرخص لتصنيع الرقاق بالطائف اختصّ بتوزيعه على المحالّ التجارية.. والعمالة دون شهادات صحية





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‬ نجحت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق بلدية شرق الفرعية، في ضبط معمل مُخالف يقوم بتصنيع الرقاق دون ترخيص، ويفتقر إلى الاشتراطات الصحية.

المعمل المُخالف تُديره عمالة بلا شهادات صحية، كذلك يقوم المعمل بتوزيع الرقاق على المحالّ التجارية.