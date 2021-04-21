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حالة أمطار رعدية تواعد الباحة وتستمر إلى الـ 9 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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حالة أمطار رعدية تواعد الباحة وتستمر إلى الـ 9 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
10:17 AM

حالة أمطار رعدية تواعد الباحة وتستمر إلى الـ 9 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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