نجران.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتيْ بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتيْ بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتيْ بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتيْ بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.