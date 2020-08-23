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نجران.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء

قالت: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتيْ بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتيْ بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
10:07 AM

نجران.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء

قالت: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتيْ بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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