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ضبط كسّارات تمارس نشاطاً مخالفاً لأنظمة الاستثمار التعديني بشمال الرياض

رصدتها لجنة مراقبة الأراضي بالأمانة وبدعم من قوة المهمات والواجبات

قالت #أمانة_منطقة_الرياض، اليوم، إن لجنة مراقبة الأراضي رصدت وبدعمٍ من قوة المهمات والواجبات كسّارات شمال مدينة الرياض تمارس نشاطاً مخالفاً لأنظمة الاستثمار التعديني.

وأوضحت الأمانة أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

يُذكر أن اللجنة كانت قد رصدت نهاية الشهر الماضي أيضاً نشاطاً غير نظامي لكسّارات ولكن في شرق الرياض؛ حيث خالفت ضوابط وأنظمة الاستثمار التعديني، واتخذت الأمانة حيالها الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط كسّارات تمارس نشاطاً مخالفاً لأنظمة الاستثمار التعديني بشمال الرياض
سبق

قالت #أمانة_منطقة_الرياض، اليوم، إن لجنة مراقبة الأراضي رصدت وبدعمٍ من قوة المهمات والواجبات كسّارات شمال مدينة الرياض تمارس نشاطاً مخالفاً لأنظمة الاستثمار التعديني.

وأوضحت الأمانة أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

يُذكر أن اللجنة كانت قد رصدت نهاية الشهر الماضي أيضاً نشاطاً غير نظامي لكسّارات ولكن في شرق الرياض؛ حيث خالفت ضوابط وأنظمة الاستثمار التعديني، واتخذت الأمانة حيالها الإجراءات اللازمة.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
12:11 PM

ضبط كسّارات تمارس نشاطاً مخالفاً لأنظمة الاستثمار التعديني بشمال الرياض

رصدتها لجنة مراقبة الأراضي بالأمانة وبدعم من قوة المهمات والواجبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,153

قالت #أمانة_منطقة_الرياض، اليوم، إن لجنة مراقبة الأراضي رصدت وبدعمٍ من قوة المهمات والواجبات كسّارات شمال مدينة الرياض تمارس نشاطاً مخالفاً لأنظمة الاستثمار التعديني.

وأوضحت الأمانة أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

يُذكر أن اللجنة كانت قد رصدت نهاية الشهر الماضي أيضاً نشاطاً غير نظامي لكسّارات ولكن في شرق الرياض؛ حيث خالفت ضوابط وأنظمة الاستثمار التعديني، واتخذت الأمانة حيالها الإجراءات اللازمة.

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