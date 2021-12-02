كتلة باردة قادمة قد تجمّد الزرع.. "العقيل" ينبّه المزارعين وأصحاب المواشي

شدّد على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات تحسبًا لهذا الانخفاض في درجات الحرارة

نبّه عقيل العقيل المختص في المركز الوطني للأرصاد، المزارعين وأصحاب المواشي ومن هم في البر من كتلة باردة قادمة إلى مناطق المملكة.

وقال "العقيل": قد تؤدي هذه الكتلة الباردة إلى انخفاض في درجات الحرارة، مما يتسبب في تجمّد بعض المزروعات وحدوث أضرار اقتصادية.

وشدّد على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة؛ تحسبًا لهذا الانخفاض في درجات الحرارة.