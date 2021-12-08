وأوضح العميد المالكي؛ أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت، صباح اليوم الأربعاء (08 ديسمبر 2021 م)، هدفاً جوياً معادياً تمّ اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

صباح اليوم.. وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ باتجاه المنطقة الغربية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-08 صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت، صباح اليوم الأربعاء (08 ديسمبر 2021 م)، هدفاً جوياً معادياً تمّ اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية. وأوضح العميد المالكي؛ أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 08:23 AM

صباح اليوم.. وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ باتجاه المنطقة الغربية أكّدت أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية





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صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت، صباح اليوم الأربعاء (08 ديسمبر 2021 م)، هدفاً جوياً معادياً تمّ اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وأوضح العميد المالكي؛ أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.