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صباح اليوم.. وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ باتجاه المنطقة الغربية

أكّدت أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت، صباح اليوم الأربعاء (08 ديسمبر 2021 م)، هدفاً جوياً معادياً تمّ اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وأوضح العميد المالكي؛ أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صباح اليوم.. وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ باتجاه المنطقة الغربية
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت، صباح اليوم الأربعاء (08 ديسمبر 2021 م)، هدفاً جوياً معادياً تمّ اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وأوضح العميد المالكي؛ أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:23 AM

صباح اليوم.. وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ باتجاه المنطقة الغربية

أكّدت أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت، صباح اليوم الأربعاء (08 ديسمبر 2021 م)، هدفاً جوياً معادياً تمّ اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وأوضح العميد المالكي؛ أن وزارة الدفاع تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.

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