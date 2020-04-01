"تقنية الطائف" تسلم أكثر من 700 متدرب بطاقات الصراف في مقر إقامتهم

تماشياً مع إجراءات منع انتشار عدوى كورونا والمحافظة على سلامة المتدربين

دشنت الكلية التقنية بالطائف اليوم الأربعاء، مبادرة "لسلامتك نوصلها" مع البريد السعودي، وذلك لإيصال بطاقات الصراف الآلي لمتدربي الكلية لمقر إقامتهم وذلك بحضور وكيل الكلية التقنية لشؤون المتدربين، محمد الغامدي.

ووجه عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، شكره الجزيل لوكالة الكلية لشؤون المتدربين على تنسيق هذه المبادرة مع البريد السعودي وجهود مدير البريد بالطائف سامي المالكي، والعاملين في البريد لتنفيذ المبادرة.

من جهته، أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الغامدي أن البريد السعودي وافق مشكوراً على القيام بهذه المهمة مجاناً بعد الترتيب مع مدير التوزيع ببريد الطائف وفريقه للقاء بالكلية واستلام بطاقات الصراف الآلي لمتدربي الكلية والبالغ عددهم أكثر من ٧٠٠ متدرب، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا والمحافظة على سلامة المتدربين ومنعهم من المخالطة.