النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إتقان العقارية" تبرم اتفاقية لتسويق مخطط بوابة التحلية بجدة.. تتجاوز قيمته مليارين ونصف المليار ريال

عقب اكتمال التجهيزات كافة.. مساحته قرابة 900 ألف متر بقلب عروس البحر الأحمر

وقعت شركة إتقان العقارية، اتفاقية تسويق مشروع مخطط بوابة التحلية مع شركة سندس العقارية المالك والمطور للمشروع، عقب اكتمال التجهيزات كافة لبدء المرحلة الثانية للبيع والإفراغ الفوري للمخطط الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 875,289,38 متراً مربعاً بحي الواحة بقلب مدينة جدة.

وتمت الاتفاقية بإشراف الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين بالشركتين، وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أشار فيه إلى أن مشروع "بوابة التحلية " -المراد تسويقه- من المخططات الحيوية والواعدة بمدينة جدة، ويضم بين جنباته (544) قطعة أرض تتنوع ما بين تجارية رئيسة تتفاوت مساحاتها بين (2.150م) و(4.440م) مربع يمكن بناء عليها (9) أدوار، وقطع سكنية تجارية تتفاوت مساحاتها بين (1.150م) و(1.580م) مربع يمكن بناء عليها (7) أدوار، وسكنية بمساحات تتفاوت بين (600م) إلى (1.200م) مربع يمكن بناء عليها (6) أدوار، ما يتيح فرصة الاستثمار لكل شرائح المجتمع، إضافة إلى الخدمات العامة حيث يحتوي المخطط على أربعة مساجد وأربع مدارس وأربع حدائق عامة نموذجية مزودة بملاعب خاصة للأطفال.

وأضاف "الرشيد"، أن بيع المخطط سيكون عبر مزاد علني سيقام قريباً -إن شاء الله- في مدينة جدة، كما أكد على الراغبين في مزيدٍ من الإيضاحات عن المخطط، زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019)، (0537532000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن شركة "إتقان العقارية" شهدت هذا العام توقيع عددٍ من الاتفاقيات لتسويق مشاريع عقارية تتميز مخططاتها بالتنوع وتكامل خدماتها بعدد من مدن المملكة عبر المزاد العلني والبيع المباشر، كما شهدت عملية البيع إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين، وتجاوزت المبيعات أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي، رغم جائحة كورونا وما يشهده العالم من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

BAWABA-FLOD-review.pdf شركة إتقان العقارية مشروع مخطط بوابة التحلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إتقان العقارية" تبرم اتفاقية لتسويق مخطط بوابة التحلية بجدة.. تتجاوز قيمته مليارين ونصف المليار ريال
سبق

وقعت شركة إتقان العقارية، اتفاقية تسويق مشروع مخطط بوابة التحلية مع شركة سندس العقارية المالك والمطور للمشروع، عقب اكتمال التجهيزات كافة لبدء المرحلة الثانية للبيع والإفراغ الفوري للمخطط الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 875,289,38 متراً مربعاً بحي الواحة بقلب مدينة جدة.

وتمت الاتفاقية بإشراف الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين بالشركتين، وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أشار فيه إلى أن مشروع "بوابة التحلية " -المراد تسويقه- من المخططات الحيوية والواعدة بمدينة جدة، ويضم بين جنباته (544) قطعة أرض تتنوع ما بين تجارية رئيسة تتفاوت مساحاتها بين (2.150م) و(4.440م) مربع يمكن بناء عليها (9) أدوار، وقطع سكنية تجارية تتفاوت مساحاتها بين (1.150م) و(1.580م) مربع يمكن بناء عليها (7) أدوار، وسكنية بمساحات تتفاوت بين (600م) إلى (1.200م) مربع يمكن بناء عليها (6) أدوار، ما يتيح فرصة الاستثمار لكل شرائح المجتمع، إضافة إلى الخدمات العامة حيث يحتوي المخطط على أربعة مساجد وأربع مدارس وأربع حدائق عامة نموذجية مزودة بملاعب خاصة للأطفال.

وأضاف "الرشيد"، أن بيع المخطط سيكون عبر مزاد علني سيقام قريباً -إن شاء الله- في مدينة جدة، كما أكد على الراغبين في مزيدٍ من الإيضاحات عن المخطط، زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019)، (0537532000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن شركة "إتقان العقارية" شهدت هذا العام توقيع عددٍ من الاتفاقيات لتسويق مشاريع عقارية تتميز مخططاتها بالتنوع وتكامل خدماتها بعدد من مدن المملكة عبر المزاد العلني والبيع المباشر، كما شهدت عملية البيع إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين، وتجاوزت المبيعات أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي، رغم جائحة كورونا وما يشهده العالم من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:10 AM

"إتقان العقارية" تبرم اتفاقية لتسويق مخطط بوابة التحلية بجدة.. تتجاوز قيمته مليارين ونصف المليار ريال

عقب اكتمال التجهيزات كافة.. مساحته قرابة 900 ألف متر بقلب عروس البحر الأحمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,742

وقعت شركة إتقان العقارية، اتفاقية تسويق مشروع مخطط بوابة التحلية مع شركة سندس العقارية المالك والمطور للمشروع، عقب اكتمال التجهيزات كافة لبدء المرحلة الثانية للبيع والإفراغ الفوري للمخطط الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 875,289,38 متراً مربعاً بحي الواحة بقلب مدينة جدة.

وتمت الاتفاقية بإشراف الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين بالشركتين، وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أشار فيه إلى أن مشروع "بوابة التحلية " -المراد تسويقه- من المخططات الحيوية والواعدة بمدينة جدة، ويضم بين جنباته (544) قطعة أرض تتنوع ما بين تجارية رئيسة تتفاوت مساحاتها بين (2.150م) و(4.440م) مربع يمكن بناء عليها (9) أدوار، وقطع سكنية تجارية تتفاوت مساحاتها بين (1.150م) و(1.580م) مربع يمكن بناء عليها (7) أدوار، وسكنية بمساحات تتفاوت بين (600م) إلى (1.200م) مربع يمكن بناء عليها (6) أدوار، ما يتيح فرصة الاستثمار لكل شرائح المجتمع، إضافة إلى الخدمات العامة حيث يحتوي المخطط على أربعة مساجد وأربع مدارس وأربع حدائق عامة نموذجية مزودة بملاعب خاصة للأطفال.

وأضاف "الرشيد"، أن بيع المخطط سيكون عبر مزاد علني سيقام قريباً -إن شاء الله- في مدينة جدة، كما أكد على الراغبين في مزيدٍ من الإيضاحات عن المخطط، زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019)، (0537532000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن شركة "إتقان العقارية" شهدت هذا العام توقيع عددٍ من الاتفاقيات لتسويق مشاريع عقارية تتميز مخططاتها بالتنوع وتكامل خدماتها بعدد من مدن المملكة عبر المزاد العلني والبيع المباشر، كما شهدت عملية البيع إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين، وتجاوزت المبيعات أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي، رغم جائحة كورونا وما يشهده العالم من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,534

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة