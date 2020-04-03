النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجاسر": المملكة تضرب أروع الأمثلة بتكاتف قيادتها وشعبها ضد كورونا

منوهاً بأمر خادم الحرمين الشريفين

نوه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بما تضمنه الأمر الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتحمل الحكومة 60% من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.

وأكد أن هذا الأمر يأتي امتداداً للأوامر الملكية الكريمة التي شهدناها منذ بداية أزمة كورونا، ولامست جميع فئات المجتمع وشرائحه من القطاعات الحكومية والأهلية للتخفيف من تلك الآثار على أبناء هذا الوطن العزيز.

وعدّ الوزير الجاسر أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إثباتاً لقوة بلادنا ودعم حكومتها السخي لأبنائها، وترجمةً لتعامل الأب مع أبنائه في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم، في سبيل الحفاظ على مصالحهم لمواصلة حياتهم الاجتماعية والأسرية براحة واستقرار ورخاء، وتخفيف الآثار الاجتماعية التي قد تترتب عليهم من بعض الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبين الجاسر أن المملكة تضرب أروع الأمثلة بتكاتف قيادتها وشعبها، وتقدم نفسها كأنموذج في التعاضد والتعاون للتصدي لجائحة كورونا، وعلى اتخاذها كل ما فيه مصلحة للبلاد والعباد منذ بداية الأزمة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على حرصهما ومتابعتهما لشؤون البلاد والعباد.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القطاع الخاص فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجاسر": المملكة تضرب أروع الأمثلة بتكاتف قيادتها وشعبها ضد كورونا
سبق

نوه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بما تضمنه الأمر الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتحمل الحكومة 60% من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.

وأكد أن هذا الأمر يأتي امتداداً للأوامر الملكية الكريمة التي شهدناها منذ بداية أزمة كورونا، ولامست جميع فئات المجتمع وشرائحه من القطاعات الحكومية والأهلية للتخفيف من تلك الآثار على أبناء هذا الوطن العزيز.

وعدّ الوزير الجاسر أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إثباتاً لقوة بلادنا ودعم حكومتها السخي لأبنائها، وترجمةً لتعامل الأب مع أبنائه في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم، في سبيل الحفاظ على مصالحهم لمواصلة حياتهم الاجتماعية والأسرية براحة واستقرار ورخاء، وتخفيف الآثار الاجتماعية التي قد تترتب عليهم من بعض الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبين الجاسر أن المملكة تضرب أروع الأمثلة بتكاتف قيادتها وشعبها، وتقدم نفسها كأنموذج في التعاضد والتعاون للتصدي لجائحة كورونا، وعلى اتخاذها كل ما فيه مصلحة للبلاد والعباد منذ بداية الأزمة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على حرصهما ومتابعتهما لشؤون البلاد والعباد.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
10:51 PM

"الجاسر": المملكة تضرب أروع الأمثلة بتكاتف قيادتها وشعبها ضد كورونا

منوهاً بأمر خادم الحرمين الشريفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,037

نوه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بما تضمنه الأمر الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتحمل الحكومة 60% من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.

وأكد أن هذا الأمر يأتي امتداداً للأوامر الملكية الكريمة التي شهدناها منذ بداية أزمة كورونا، ولامست جميع فئات المجتمع وشرائحه من القطاعات الحكومية والأهلية للتخفيف من تلك الآثار على أبناء هذا الوطن العزيز.

وعدّ الوزير الجاسر أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إثباتاً لقوة بلادنا ودعم حكومتها السخي لأبنائها، وترجمةً لتعامل الأب مع أبنائه في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم، في سبيل الحفاظ على مصالحهم لمواصلة حياتهم الاجتماعية والأسرية براحة واستقرار ورخاء، وتخفيف الآثار الاجتماعية التي قد تترتب عليهم من بعض الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبين الجاسر أن المملكة تضرب أروع الأمثلة بتكاتف قيادتها وشعبها، وتقدم نفسها كأنموذج في التعاضد والتعاون للتصدي لجائحة كورونا، وعلى اتخاذها كل ما فيه مصلحة للبلاد والعباد منذ بداية الأزمة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على حرصهما ومتابعتهما لشؤون البلاد والعباد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,503
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,866

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة