"الجاسر": المملكة تضرب أروع الأمثلة بتكاتف قيادتها وشعبها ضد كورونا

منوهاً بأمر خادم الحرمين الشريفين

نوه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بما تضمنه الأمر الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتحمل الحكومة 60% من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.

وأكد أن هذا الأمر يأتي امتداداً للأوامر الملكية الكريمة التي شهدناها منذ بداية أزمة كورونا، ولامست جميع فئات المجتمع وشرائحه من القطاعات الحكومية والأهلية للتخفيف من تلك الآثار على أبناء هذا الوطن العزيز.

وعدّ الوزير الجاسر أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إثباتاً لقوة بلادنا ودعم حكومتها السخي لأبنائها، وترجمةً لتعامل الأب مع أبنائه في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم، في سبيل الحفاظ على مصالحهم لمواصلة حياتهم الاجتماعية والأسرية براحة واستقرار ورخاء، وتخفيف الآثار الاجتماعية التي قد تترتب عليهم من بعض الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبين الجاسر أن المملكة تضرب أروع الأمثلة بتكاتف قيادتها وشعبها، وتقدم نفسها كأنموذج في التعاضد والتعاون للتصدي لجائحة كورونا، وعلى اتخاذها كل ما فيه مصلحة للبلاد والعباد منذ بداية الأزمة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على حرصهما ومتابعتهما لشؤون البلاد والعباد.