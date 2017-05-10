النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقرار من آل الشيخ.. "الجميل" مديرًا لتعليم حوطة بني تميم والحريق

كان يشغل منصب مساعد الشؤون التعليمية في الحوطة قبل قرار التعيين

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف إبراهيم بن محمد الجميل، مديرًا لإدارة التعليم بمحافظتَيْ حوطة بني تميم والحريق.

وكان "الجميل" يعمل مساعدًا للشؤون التعليمية بتعليم حوطة بني تميم والحريق، قبل صدور قرار وزير التعليم، تكليفه مديرًا للتعليم.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
بقرار من آل الشيخ.. "الجميل" مديرًا لتعليم حوطة بني تميم والحريق
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف إبراهيم بن محمد الجميل، مديرًا لإدارة التعليم بمحافظتَيْ حوطة بني تميم والحريق.

وكان "الجميل" يعمل مساعدًا للشؤون التعليمية بتعليم حوطة بني تميم والحريق، قبل صدور قرار وزير التعليم، تكليفه مديرًا للتعليم.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:36 PM

بقرار من آل الشيخ.. "الجميل" مديرًا لتعليم حوطة بني تميم والحريق

كان يشغل منصب مساعد الشؤون التعليمية في الحوطة قبل قرار التعيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
443

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف إبراهيم بن محمد الجميل، مديرًا لإدارة التعليم بمحافظتَيْ حوطة بني تميم والحريق.

وكان "الجميل" يعمل مساعدًا للشؤون التعليمية بتعليم حوطة بني تميم والحريق، قبل صدور قرار وزير التعليم، تكليفه مديرًا للتعليم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,098
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,276
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,193

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة