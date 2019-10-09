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بمشاعر صادقة بالفيديو وتحت المطر.. رجل أمن يهرع لرفع العَلَم السعودي بعد سقوطه بسبب الرياح

لقي رواجًا واسعًا ووُصف بأنه عمل بطولي

في بادرة وطنية هرع حارس أمن، يعمل بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لرفع العلم السعودي بعد سقوطه من السارية من جراء الأمطار الغزيرة والرياح التي تشهدها منطقة جازان، وقام برفعه عن مستوى الأرض، وحفظه في مكان يليق بقيمة العلم السعودي، وسط إعجاب واستحسان من المارة.

وفي التفاصيل، لقي المقطع رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه الكاتب أحمد العرفج قائلاً: "العلم ليس قطعة قماش، وإنما شعار الدولة، دولة القوة والعز. وما فعله حارس الأمن علي القيسي عمل بطولي كونه حز في نفسه سقوط العلم حتى وإن كان من جراء الأمطار".

ووصف الحدث الإعلامي مفرح الشقيقي بكلمتين قائلاً. مشاعر صادقة.

جازان حارس أمن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني العلم السعودي السارية الأمطار الرياح العرفج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاعر صادقة بالفيديو وتحت المطر.. رجل أمن يهرع لرفع العَلَم السعودي بعد سقوطه بسبب الرياح
سبق

في بادرة وطنية هرع حارس أمن، يعمل بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لرفع العلم السعودي بعد سقوطه من السارية من جراء الأمطار الغزيرة والرياح التي تشهدها منطقة جازان، وقام برفعه عن مستوى الأرض، وحفظه في مكان يليق بقيمة العلم السعودي، وسط إعجاب واستحسان من المارة.

وفي التفاصيل، لقي المقطع رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه الكاتب أحمد العرفج قائلاً: "العلم ليس قطعة قماش، وإنما شعار الدولة، دولة القوة والعز. وما فعله حارس الأمن علي القيسي عمل بطولي كونه حز في نفسه سقوط العلم حتى وإن كان من جراء الأمطار".

ووصف الحدث الإعلامي مفرح الشقيقي بكلمتين قائلاً. مشاعر صادقة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
10:45 PM

بمشاعر صادقة بالفيديو وتحت المطر.. رجل أمن يهرع لرفع العَلَم السعودي بعد سقوطه بسبب الرياح

لقي رواجًا واسعًا ووُصف بأنه عمل بطولي

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فهد كاملي - جازان
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1,038

في بادرة وطنية هرع حارس أمن، يعمل بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لرفع العلم السعودي بعد سقوطه من السارية من جراء الأمطار الغزيرة والرياح التي تشهدها منطقة جازان، وقام برفعه عن مستوى الأرض، وحفظه في مكان يليق بقيمة العلم السعودي، وسط إعجاب واستحسان من المارة.

وفي التفاصيل، لقي المقطع رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه الكاتب أحمد العرفج قائلاً: "العلم ليس قطعة قماش، وإنما شعار الدولة، دولة القوة والعز. وما فعله حارس الأمن علي القيسي عمل بطولي كونه حز في نفسه سقوط العلم حتى وإن كان من جراء الأمطار".

ووصف الحدث الإعلامي مفرح الشقيقي بكلمتين قائلاً. مشاعر صادقة.

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