يبدأ غداً الجمعة، وعلى مدى يومين تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في جدة، وذلك في مركز النادر للصقور، بحي الجبلين الكيلو 23، وسيبدأ فريق نادي الصقور السعودي باستقبال الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً. ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.

جدة المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين بمهرجان الصقور صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-05 يبدأ غداً الجمعة، وعلى مدى يومين تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في جدة، وذلك في مركز النادر للصقور، بحي الجبلين الكيلو 23، وسيبدأ فريق نادي الصقور السعودي باستقبال الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.



ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 04:49 PM

جدة المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين بمهرجان الصقور في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً





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يبدأ غداً الجمعة، وعلى مدى يومين تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في جدة، وذلك في مركز النادر للصقور، بحي الجبلين الكيلو 23، وسيبدأ فريق نادي الصقور السعودي باستقبال الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.



ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.