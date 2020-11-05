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جدة المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين بمهرجان الصقور

في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً

يبدأ غداً الجمعة، وعلى مدى يومين تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في جدة، وذلك في مركز النادر للصقور، بحي الجبلين الكيلو 23، وسيبدأ فريق نادي الصقور السعودي باستقبال الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين بمهرجان الصقور
سبق

يبدأ غداً الجمعة، وعلى مدى يومين تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في جدة، وذلك في مركز النادر للصقور، بحي الجبلين الكيلو 23، وسيبدأ فريق نادي الصقور السعودي باستقبال الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
04:49 PM

جدة المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين بمهرجان الصقور

في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يبدأ غداً الجمعة، وعلى مدى يومين تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في جدة، وذلك في مركز النادر للصقور، بحي الجبلين الكيلو 23، وسيبدأ فريق نادي الصقور السعودي باستقبال الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.

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