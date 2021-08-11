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إصابة 1.148 بريطانيًا بـ"كورونا خلال يوم

ارتفاع حصيلة الحالات إلى 312.789

أفادت بيانات حكومية بتسجيل 1.148 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم (الثلاثاء)، (0900 بتوقيت جرينتش) مقابل 816 أمس.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 312.789.

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إصابة 1.148 بريطانيًا بـ"كورونا خلال يوم
سبق

أفادت بيانات حكومية بتسجيل 1.148 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم (الثلاثاء)، (0900 بتوقيت جرينتش) مقابل 816 أمس.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 312.789.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:26 PM

إصابة 1.148 بريطانيًا بـ"كورونا خلال يوم

ارتفاع حصيلة الحالات إلى 312.789

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت بيانات حكومية بتسجيل 1.148 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم (الثلاثاء)، (0900 بتوقيت جرينتش) مقابل 816 أمس.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 312.789.

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