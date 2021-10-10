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الكاظمي: نحتاج إلى قيادة حكيمة تغلّب مصلحة العراق

دعا العراقيين لتغيير واقعهم عبر أول انتخابات برلمانية مبكرة

دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأحد، العراقيين لتغيير واقعهم عبر أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003.

وحثّ الكاظمي؛ بعد الإدلاء بصوته، العراقيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات.

وقال رئيس الحكومة العراقية للصحفيين: "نحتاج إلى قيادة حكيمة تغلّب مصلحة العراق".

ودعا الكاظمي؛ العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، لافتاً إلى أن "أصواتهم ثمينة ويجب ألا يفوتوا الفرصة".

وأشار إلى أن "هذه الانتخابات هي الأولى التي تجري دون حظر للتجوال وعدم مشاركة رئيس الوزراء فيها"، مبيناً أنه "يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، علما أن 25 مليون عراقي مدعوون للتصويت في الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت جاهزيتها ليوم الاقتراع بعد إجرائها عدداً من المحاكاة الناجحة.

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الكاظمي: نحتاج إلى قيادة حكيمة تغلّب مصلحة العراق
سبق

دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأحد، العراقيين لتغيير واقعهم عبر أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003.

وحثّ الكاظمي؛ بعد الإدلاء بصوته، العراقيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات.

وقال رئيس الحكومة العراقية للصحفيين: "نحتاج إلى قيادة حكيمة تغلّب مصلحة العراق".

ودعا الكاظمي؛ العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، لافتاً إلى أن "أصواتهم ثمينة ويجب ألا يفوتوا الفرصة".

وأشار إلى أن "هذه الانتخابات هي الأولى التي تجري دون حظر للتجوال وعدم مشاركة رئيس الوزراء فيها"، مبيناً أنه "يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، علما أن 25 مليون عراقي مدعوون للتصويت في الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت جاهزيتها ليوم الاقتراع بعد إجرائها عدداً من المحاكاة الناجحة.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
09:33 AM

الكاظمي: نحتاج إلى قيادة حكيمة تغلّب مصلحة العراق

دعا العراقيين لتغيير واقعهم عبر أول انتخابات برلمانية مبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأحد، العراقيين لتغيير واقعهم عبر أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003.

وحثّ الكاظمي؛ بعد الإدلاء بصوته، العراقيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات.

وقال رئيس الحكومة العراقية للصحفيين: "نحتاج إلى قيادة حكيمة تغلّب مصلحة العراق".

ودعا الكاظمي؛ العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، لافتاً إلى أن "أصواتهم ثمينة ويجب ألا يفوتوا الفرصة".

وأشار إلى أن "هذه الانتخابات هي الأولى التي تجري دون حظر للتجوال وعدم مشاركة رئيس الوزراء فيها"، مبيناً أنه "يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، علما أن 25 مليون عراقي مدعوون للتصويت في الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت جاهزيتها ليوم الاقتراع بعد إجرائها عدداً من المحاكاة الناجحة.

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