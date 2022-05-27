النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة .. انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزية

الدفاع المدني: احتُجز داخلها أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة من انتشال جثة عامل (فلبيني الجنسية) بالعقد الرابع من العمر من بين أجزاء المضخة بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية في أثناء قيامه بأعمال صيانة المضخات.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إنه ورد بلاغ مساء أمس الأحد عند الساعة ٢٢:٥٨ عن حادث احتجاز عامل (فلبيني الجنسية) يبلغ من العمر ٤١ عاماً داخل خزان بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية.

وأضاف، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح احتجاز العامل بين أجزاء المضخة في أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات؛ مشيراً إلى أنه تم إخراجه متوفى -تغمده الله بواسع رحمته- مؤكداً أنه تمّ تسليم الحادثة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة .. انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزية
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة من انتشال جثة عامل (فلبيني الجنسية) بالعقد الرابع من العمر من بين أجزاء المضخة بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية في أثناء قيامه بأعمال صيانة المضخات.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إنه ورد بلاغ مساء أمس الأحد عند الساعة ٢٢:٥٨ عن حادث احتجاز عامل (فلبيني الجنسية) يبلغ من العمر ٤١ عاماً داخل خزان بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية.

وأضاف، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح احتجاز العامل بين أجزاء المضخة في أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات؛ مشيراً إلى أنه تم إخراجه متوفى -تغمده الله بواسع رحمته- مؤكداً أنه تمّ تسليم الحادثة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:40 AM

المدينة .. انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزية

الدفاع المدني: احتُجز داخلها أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات

A A A
ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
4
4,699

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة من انتشال جثة عامل (فلبيني الجنسية) بالعقد الرابع من العمر من بين أجزاء المضخة بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية في أثناء قيامه بأعمال صيانة المضخات.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إنه ورد بلاغ مساء أمس الأحد عند الساعة ٢٢:٥٨ عن حادث احتجاز عامل (فلبيني الجنسية) يبلغ من العمر ٤١ عاماً داخل خزان بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية.

وأضاف، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح احتجاز العامل بين أجزاء المضخة في أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات؛ مشيراً إلى أنه تم إخراجه متوفى -تغمده الله بواسع رحمته- مؤكداً أنه تمّ تسليم الحادثة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,933
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,861
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,160
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,500

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة